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08 de julio de 2026 - 10:41 p. m.

¿Le ofrecieron una “fórmula magistral” para adelgazar? Esto es lo que debe saber

Cada vez se venden más supuestas fórmulas magistrales para bajar de peso en redes sociales y establecimientos comerciales. Prometen acelerar el metabolismo, quemar grasa e incluso reducir el colesterol. Pero, ¿realmente son seguras? En este video le explicamos qué es una verdadera fórmula magistral, qué dice el Invima sobre su comercialización irregular y cuáles son las preocupaciones de los especialistas frente a los riesgos que podrían representar para la salud.

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Redacción Salud

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