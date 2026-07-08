¿Le ofrecieron una “fórmula magistral” para adelgazar? Esto es lo que debe saber
Cada vez se venden más supuestas fórmulas magistrales para bajar de peso en redes sociales y establecimientos comerciales. Prometen acelerar el metabolismo, quemar grasa e incluso reducir el colesterol. Pero, ¿realmente son seguras? En este video le explicamos qué es una verdadera fórmula magistral, qué dice el Invima sobre su comercialización irregular y cuáles son las preocupaciones de los especialistas frente a los riesgos que podrían representar para la salud.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.