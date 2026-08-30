¿Le recetaron un anticoagulante? Esto es lo que necesita saber

Tomar un anticoagulante no es vivir con miedo. Es vivir protegido, con reglas claras que, una vez las conoce, son más sencillas de lo que imagina. Foto: Clínica Colombia

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¿Puedo ir al odontólogo? ¿Puedo comer ensalada? ¿Qué pasa si me corto? ¿Me va a dar una hemorragia? ¿Puedo hacer ejercicio? Si usted toma un anticoagulante, probablemente se ha hecho al menos una de estas preguntas. Es normal: son medicamentos que generan mucha ansiedad. Pero la mayoría de esos miedos nacen de información incompleta o desactualizada. Tomar un anticoagulante no es vivir en peligro, es vivir protegido, siempre y cuando se conozcan unas reglas claras.

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en Colombia y en el mundo, y muchas de ellas están directamente relacionadas con la formación de coágulos: infartos, ataques cerebrovasculares, trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. La fibrilación auricular — la arritmia cardíaca más frecuente del mundo, con una prevalencia estimada del 2 al 4% de la población — es una de las razones principales por las que se prescriben anticoagulantes. El corazón late de forma irregular; la sangre puede estancarse y formar coágulos que viajan al cerebro. También se usan en personas con válvulas cardíacas mecánicas y en ciertos trastornos de la coagulación.

Si su médico le recetó un anticoagulante, es porque evaluó que el riesgo de un coágulo es mayor que el riesgo de un sangrado. Es un medicamento que protege.

¿Todos los anticoagulantes son iguales?

No. Existen varios tipos con características distintas, y el que usted tome determina algunos cuidados específicos:

· Las heparinas se aplican mediante inyección subcutánea; son las que se usan frecuentemente durante hospitalizaciones o en las primeras fases de tratamiento de una trombosis, aunque en algunos casos se continúan de forma ambulatoria.

· La warfarina es el anticoagulante oral más antiguo y conocido. Es muy efectiva, pero requiere un control periódico con un examen de sangre llamado INR (por sus siglas en inglés), que mide qué tan anticoagulada está su sangre. La meta habitual del INR es mantenerse entre 2,0 y 3,0 por debajo hay riesgo de coágulos, por encima hay riesgo de sangrado. La dosis de warfarina es diferente para cada paciente y puede cambiar con el tiempo, por eso requiere seguimiento médico frecuente. Además, es un medicamento sensible a la luz y la humedad, por lo que debe conservarse en su empaque original.

· Los anticoagulantes de acción directa — apixabán, rivaroxabán, dabigatrán y edoxabán — son más recientes. No requieren control de INR, tienen menos interacciones con alimentos y su dosis suele ser la misma para la mayoría de los pacientes. El rivaroxabán debe tomarse con comida, porque su absorción mejora significativamente con los alimentos.

Una aclaración importante: la aspirina y otros antiagregantes plaquetarios como el clopidogrel no son anticoagulantes, aunque también aumentan el riesgo de sangrado y comparten algunas precauciones. Es un tema distinto que vale la pena discutir con su médico.

Las preguntas que todos se hacen

· ¿Puedo comer verduras verdes? Si toma warfarina, sí puede, pero manteniendo una cantidad constante. El problema no es comer brócoli o espinaca, sino comer mucho un día y nada al otro, porque la vitamina K presente en esos alimentos interfiere con el efecto de la warfarina. La clave es la constancia, no la restricción. Si toma anticoagulantes de acción directa, no hay restricciones dietéticas especiales.

· ¿Puedo ir al odontólogo si tomo anticoagulantes? Sí. La evidencia muestra que la mayoría de los procedimientos odontológicos de rutina — limpiezas, extracciones simples, restauraciones — pueden realizarse sin suspender el anticoagulante. De hecho, suspenderlo puede ser más peligroso: las complicaciones por trombosis cuando se interrumpe el anticoagulante son significativamente más frecuentes que los sangrados cuando se continúa. Lo que sí debe hacer es informar a su odontólogo y a su médico antes de cualquier procedimiento. Para cirugías mayores, el manejo es diferente y se planifica en equipo.

· ¿Puedo hacer ejercicio o actividad física? Sí, y de hecho debería. Un estudio con casi 1.000 pacientes mayores de 65 años que tomaban anticoagulantes encontró que quienes tenían mayor nivel de actividad física presentaban menos episodios de sangrado mayor. La actividad física moderada — caminar, nadar, montar en bicicleta — es segura y recomendable. Lo que conviene evitar son los deportes de alto contacto o con riesgo elevado de trauma. Ante cualquier duda, consulte con su médico.

· ¿Qué hago si me corto? Lo mismo que haría cualquier persona: presión directa durante unos minutos. Los cortes pequeños no son una emergencia.

· ¿Puedo tomar ibuprofeno u otros antiinflamatorios? Esta es una de las interacciones más peligrosas y frecuentes. Los antiinflamatorios como ibuprofeno y naproxeno pueden potenciar el efecto anticoagulante y aumentar mucho el riesgo de sangrado. Lo mismo aplica para la warfarina con muchos otros medicamentos — tiene numerosas interacciones farmacológicas. La regla de oro: antes de tomar cualquier medicamento nuevo — incluyendo los de venta libre, productos naturales y suplementos — consulte con su médico.

· ¿Por cuánto tiempo debo tomar mi anticoagulante? Depende de la razón por la que se lo formularon. En fibrilación auricular o válvulas mecánicas, la anticoagulación suele ser de por vida. En trombosis venosa o embolismo pulmonar, el tiempo mínimo suele ser de tres a seis meses, pero puede extenderse según su riesgo individual. Esta es una decisión que debe tomar con su médico. Nunca suspenda el tratamiento por su cuenta.

· ¿Qué pasa si olvido una dosis? Si toma warfarina y se acuerda el mismo día, tómela tan pronto como lo recuerde. Si ya es el día siguiente, no tome una dosis doble, simplemente continúe con su esquema habitual. Si toma un anticoagulante de acción directa, la regla general es: tómelo tan pronto como se acuerde, siempre que falten más de 6 horas para la siguiente dosis; si falta menos, salte esa dosis y siga con la siguiente. Nunca tome el doble.

El anticoagulante no es un enemigo al que hay que temerle; es un aliado que hay que saber manejar. La mayoría de las complicaciones que veo en el hospital no ocurren porque el paciente tome el medicamento, sino porque lo toma mal, lo suspende por cuenta propia o lo mezcla con algo que no debía.

Señales de alarma: cuándo consultar de inmediato

· Sangrado que no se detiene con presión directa.

· Sangre en la orina o en las heces, o heces muy oscuras (color carbón).

· Moretones grandes que aparecen sin golpe evidente.

· Sangrado de encías o sangrado nasal abundante que no para.

· Dolor de cabeza intenso y súbito.

· Vómito con sangre o con aspecto de “cuncho de café”.

Tomar un anticoagulante no es vivir con miedo. Es vivir protegido, con reglas claras que, una vez las conoce, son más sencillas de lo que imagina. Su médico es su mejor aliado para resolver dudas y ajustar el tratamiento a su caso particular.

*José David Cruz Cuevas es médico internista de LaCardio.

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