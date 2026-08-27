Lea un manifiesto muy personal contra los mitos acerca de la gente gorda

Aubrey Gordon, conductora del popular pódcast de salud y cultura pop Maintenance Phase y columnista de la revista “SELF”, escribió este libro contra la discriminación por el tamaño corporal y otras formas de opresión sistémica. Cuestiona, mediante datos científicos, los principales mitos sobre la gordura y llama a construir una sociedad libre de estereotipos. Foto: Cortesía Grijalbo

Introducción

Como les pasa a muchos gordos, los mitos sobre mi cuerpo me han perseguido durante casi toda mi vida, resonando tras de mí, ruidosos como si llevara atado un cordel con latas. Desde la primaria, me han enseñado que algunos cuerpos están hechos para ser vistos y que el mío no es uno de ellos. Usé talla extragrande en la adolescencia. Y desde la universidad he usado las tallas aún más grandes. A partir de entonces, he expresado mi política en torno a la gordura cada vez con mayor claridad a mis amigos, familiares, colegas y...