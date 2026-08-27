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Lea un manifiesto muy personal contra los mitos acerca de la gente gorda

Fragmento de “Solo necesitas perder peso”, libro de la famosa activista estadounidense conocida como “Tu amiga, la gorda”. Ha sido traducido a 19 idiomas y acaba de ser publicado en Colombia con el sello editorial Grijalbo.

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Aubrey Gordon  * / Especial para El Espectador
27 de agosto de 2026 - 06:00 p. m.
Aubrey Gordon, conductora del popular pódcast de salud y cultura pop Maintenance Phase y columnista de la revista “SELF”, escribió este libro contra la discriminación por el tamaño corporal y otras formas de opresión sistémica. Cuestiona, mediante datos científicos, los principales mitos sobre la gordura y llama a construir una sociedad libre de estereotipos.
Aubrey Gordon, conductora del popular pódcast de salud y cultura pop Maintenance Phase y columnista de la revista “SELF”, escribió este libro contra la discriminación por el tamaño corporal y otras formas de opresión sistémica. Cuestiona, mediante datos científicos, los principales mitos sobre la gordura y llama a construir una sociedad libre de estereotipos.
Foto: Cortesía Grijalbo

Introducción

Como les pasa a muchos gordos, los mitos sobre mi cuerpo me han perseguido durante casi toda mi vida, resonando tras de mí, ruidosos como si llevara atado un cordel con latas. Desde la primaria, me han enseñado que algunos cuerpos están hechos para ser vistos y que el mío no es uno de ellos. Usé talla extragrande en la adolescencia. Y desde la universidad he usado las tallas aún más grandes. A partir de entonces, he expresado mi política en torno a la gordura cada vez con mayor claridad a mis amigos, familiares, colegas y...

Por Aubrey Gordon  * / Especial para El Espectador

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Aubrey Gordon

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Atenas (06773)Hace 33 segundos
Cuán triste, doloroso, pero cierto, tan atinada frase q’ trae el artículo extractada de las reflexiones de A.Gordon: “Solo los malos padres permiten q’ sus hijos engorden”. Soy padre en relación fiel y estable con mi esposa e igual progenitores dentro de abundante familia paisa, lo cual me da pie pa aceptar como cierta tan dolorosa confesión de la autora. Sí, unos padres comprometidos hacen ante lo indecible pa evitar q’ sus hijos entren en la categoría de obesos.Atenas
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