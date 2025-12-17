Logo El Espectador
Salud
La SIC ordena medidas a Rappi, Dislicores, Éxito y otros almacenes por venta de vapeadores

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inspeccionó los sitios web de grandes comercios como Éxito, Rappi, Carulla, Dislicores y la Compañía Colombiana de Tabaco para ver si cumplían con las restricciones a la venta de vapeadores. Encontró que, en muchos casos, hay fallas, y ordenó implementar mejoras en 60 días. Además, abrió investigaciones formales contra otros 10 proveedores.

Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
17 de diciembre de 2025 - 01:04 p. m.
Vapeadores o cigarrillos electrónicos.
Vapeadores o cigarrillos electrónicos.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunciará este miércoles sus primeras decisiones sobre la Ley 2354 de 2024, conocida como “ley antivapeo”, que regula cigarrillos electrónicos y vapeadores como los tradicionales, restringiendo su publicidad, prohibiendo su venta a menores y promoviendo campañas de prevención. Cielo Rusinque, abogada, exministra de Comercio y actual superintendente de Comercio, explicó en conversación con El Espectador que las medidas se derivan de una serie de inspecciones realizadas por la entidad en...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
