La SIC ordena medidas a Rappi, Dislicores, Éxito y otros almacenes por venta de vapeadores

Vapeadores o cigarrillos electrónicos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunciará este miércoles sus primeras decisiones sobre la Ley 2354 de 2024, conocida como “ley antivapeo”, que regula cigarrillos electrónicos y vapeadores como los tradicionales, restringiendo su publicidad, prohibiendo su venta a menores y promoviendo campañas de prevención. Cielo Rusinque, abogada, exministra de Comercio y actual superintendente de Comercio, explicó en conversación con El Espectador que las medidas se derivan de una serie de inspecciones realizadas por la entidad en...