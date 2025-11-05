Logo El Espectador
Salud
Las razones de quienes sí quieren, por salud, más impuestos al alcohol

En su proyecto de ley de financiamiento, el gobierno propuso aumentar el impuesto a las bebidas alcohólicas, una idea que no le gustó nada a la industria. Pero hay quienes creen que sí es hora de un incremento, pues en Colombia el consumo alcanzó un récord histórico: 3.200 millones de litros al año y puede tener consecuencias para la salud.

Juan Diego Quiceno
05 de noviembre de 2025 - 11:03 p. m.
la cerveza es un producto cada vez más económico en Colombia, cuando se compara con el resto de bienes en la economía. EFE/Rodrigo Sura
Foto: EFE - Rodrigo Sura

En un momento en que el Gobierno, a través de su más reciente proyecto de ley de financiamiento, ha decidido revisar el impuesto al alcohol —que ha permanecido prácticamente intacto desde 1995 y 2016—, varios sectores (académicos y políticos) ven una oportunidad para retomar una pregunta que ha rondado consultorios, mesas técnicas y debates públicos: ¿fracasó la política de prevención del consumo de alcohol en el país?

“El alcohol ha sido, por decirlo de alguna manera, el patito feo en las conversaciones sobre sustancias psicoactivas en...

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
