Llamado global para que los gobiernos piensen en la salud de los niños y las niñas

La administración del calendario completo de vacunas es la primera línea de defensa contra las infecciones. Foto: Agencia AP

En 2003, la prestigiosa revista The Lancet publicó una serie de cuatro artículos científicos, en los que presentó la evidencia de un problema de salud pública que necesitaba una intervención global urgente: más de 10 millones de niños en el mundo morían cada año antes de cumplir los cinco años. En esa serie, que entonces tituló “Child Survival”, un grupo internacional de científicos describió las causas de esa mortalidad y los caminos para reducirla. Casi dos décadas después de aquel llamado a la acción, la revista publicó una nueva serie en la que más de 20 investigadores decidieron dar una mirada al pasado para saber con detalle qué ha cambiado. ¿Su conclusión? La situación ha mejorado, pero no lo suficiente, y tampoco a la velocidad necesaria, si se quieren cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a 2030. (Puede leer: Algunos efectos en la salud mental de los niños y niñas por cierre de colegios)

“Cuando quedan menos de 10 años para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 2030, nos preocupa que, una vez más, el mundo les esté fallando a sus niños”, escribieron en The Lancet algunos de los autores de la nueva serie, titulada “Optimising Child and Adolescent Health and Development” (“Optimización de la salud y el desarrollo de niños y adolescentes”). El cambio de nombre de esta versión respecto a su antecesora no es casual: los retos más urgentes del mundo frente a la niñez, explican los autores, ya no se reducen solo a que el niño sobreviva más allá de sus cinco años: se trata, dicen, de apoyar una agenda de transformación en la salud, la economía y el medio ambiente para que ese niño crezca y se desarrolle plenamente. La discusión ya no se remite solo a la supervivencia.