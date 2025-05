Lo que nos dicen 20 mil casos de tutelas sobre los riesgos de negar el aborto

La presentación del estudio sucedió el pasado 24 de abril en la Universidad de los Andes. Foto: ANDRÉS GALEANO

Negar el derecho a un aborto legal puede tener consecuencias graves y duraderas para las mujeres. Así lo demuestra un estudio publicado en The Quarterly Journal of Economics, que analizó cerca de 20.000 tutelas interpuestas en Medellín entre 2006 y 2022 por mujeres que acudieron a la justicia para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), antes del...