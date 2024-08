Francisco Lopera recibió el Potamkin Prize for Research in Pick’s, Alzheimer’s, and Related Diseases, otorgado por la Academia Americana de Neurología y la Fundación Americana del Cerebro, considerado el premio más prestigioso en el campo de la investigación de las enfermedades neurodegenerativas en el mundo.

Foto: Cortesía Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe