26 de agosto de 2026 - 10:00 p. m.
Lo que un dolor de muela puede revelar sobre brechas del sistema de salud colombiano
El dolor de una muela puede ser el mismo en cualquier lugar de Colombia. Lo que cambia, y mucho, es la posibilidad de encontrar quién lo atienda. Para miles de colombianos puede convertirse en horas de viaje, gastos de bolsillo y una muestra de las brechas del sistema.
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