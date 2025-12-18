16 centros de salud “fantasma” que le cobraron al sistema COP 12.000 millones

Dos de las fachadas de los "centros de salud fantasma" que detectó la Adres. Foto: Adres

La ADRES, la entidad encargada de pagar las cuentas del sistema de salud, anunció que suspendió el pago de cuentas a 16 “IPS fantasma” que habían presentado facturas por COP 12.260 millones por atenciones a pacientes lesionados en accidentes de tránsito.

La investigación, según detalló Félix Martínez, director de la entidad, inició con la identificación de “23 IPS de Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca que no contaban con dirección física reportada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)”.

Al verificar la ubicación de estos puntos de atención, encontraron que, al menos, 16 no correspondían con una IPS, sino con viviendas, comercios u otro tipo de infraestructura.

“Esta semana, la ADRES expidió las resoluciones No. 0087804 y 0087805 que dejan en firme las medidas administrativas adoptadas frente a 16 de las 23 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) investigadas, por no contar con una infraestructura para prestar servicios de salud relacionados con la atención a víctimas de accidentes de tránsito sin SOAT”, dijo la entidad en un comunicado.

Estas IPS, además, “antes de ser descubiertas, habían cobrado COP 13.395 millones por atenciones en accidentes de tránsito. Es decir, el fraude podría ser por más de COP 25.000 millones”, explicó Martínez durante una rueda de prensa.

De las 16 IPS, 13 no presentaron ningún recurso de reposición, por lo que la decisión queda en firme. Entonces, la ADRES no pagará por las atenciones facturadas, debido a las irregularidades que encontraron.

“Otras 3 IPS presentaron recurso de reposición, el cual fue resuelto y se les confirmó que no procede el pago por no demostrar que están habilitadas, conforme a la ley, para reclamar por servicios de salud prestados a víctimas de accidentes de tránsito”, dijo la ADRES.

Las siete IPS restantes, de las 23 a las que se les inició investigación, tienen pendiente la revisión de los recursos de reposición presentados, para definir si la suspensión de pagos queda en firme o pueden comprobar su habilitación para cobrar los servicios.

¿Cómo se habrían cobrado los servicios fraudulentos?

De acuerdo con Martínez, muchos de los servicios reportados se presentaron con “carros fantasma”, por lo que no era posible ubicar a los responsables del accidente de tránsito.

La ADRES estima que anualmente se presentan más de 20.000 personas lesionadas en medio de accidentes de tránsito en Colombia. Cuando un vehículo no cuenta con el seguro obligatorio (SOAT), el cobro de esos servicios se traslada a la ADRES. “Pagamos alrededor de COP 800.000 millones al año en estos servicios”, aseguró Martínez.

Tras el cobro, la ADRES intenta ubicar al conductor responsable del accidente para, por no contar con el seguro obligatorio, aplicar un embargo y recuperar parte de los recursos. Sin embargo, cuando no se identifica al infractor, no puede iniciarse este proceso.

Las 16 IPS a las que les suspendieron pagos

La entidad también dio a conocer el listado con las 16 IPS que facturaron estos servicios, correspondientes a cuatro departamentos.

Grupo Ambulancias J1 S.A.S – (Cali, Valle del Cauca).

Medic Servicio Médico en Casa S.A.S – (Buga, Valle del Cauca).

Centro Integral de Salud San Gabriel – (Barranquilla, Atlántico).

Clínica Moscati – (Barranquilla, Atlántico).

Gareth Salud IPS S.A.S – (Soledad, Atlántico).

Salus Integral y Preventiva IPS – (Soledad, Atlántico).

IPS Jasa Médica S.A.S. – (Soledad, Atlántico).

IPS Centro Clínico para la Atención Integral S.A.S. – (Soledad, Atlántico).

IPS Centro de Rehabilitación Arcángeles S.A.S. – (Soledad, Atlántico).

Nova Salud Integral IPS – (Sabanalarga, Atlántico).

IPS Solosalud K & S.A.S. – (Baranoa, Atlántico).

Global Medica S.A.S. – (Baranoa, Atlántico).

IPS Alma Salud Mía – (Malambo, Atlántico).

Famica – (Santa Marta, Magdalena).

Saluvida – (Santa Marta, Magdalena).

Rehabilitar de la Costa IPS Ltda. – (Fundación, Magdalena)

Según la ADRES, tras suspender los pagos, los casos se trasladaron a la Superintendencia de Salud y a la Fiscalía, en donde se podrían iniciar procesos por no poder demostrar la existencia física de las IPS.

