¿Los cambios de Meta beneficiarán realmente salud mental de los jóvenes?

Para varios especialistas, hay que tomar más medidas para que evitar más impactos en la salud mental de los más jóvenes. Foto: AFP - SEBASTIEN BOZON

Los psicólogos y los defensores de la infancia celebraron el miércoles la noticia del acuerdo histórico sobre las demandas en las que se alegaba que Meta, el gigante de las redes sociales, había perjudicado a los usuarios jóvenes con sus plataformas adictivas. Pero muchos expresaron escepticismo sobre si...