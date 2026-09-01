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¿Los cambios de Meta beneficiarán realmente salud mental de los jóvenes?

Meta se comprometió a tomar medidas para reducir su impacto en los más jóvenes por el uso de sus redes sociales. Los especialistas creen que es una victoria, pero señalan que su eficacia puede ser limitada.

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Nina Agrawal y Roni Caryn Rabin /The New York Times
01 de septiembre de 2026 - 07:31 p. m.
Para varios especialistas, hay que tomar más medidas para que evitar más impactos en la salud mental de los más jóvenes.
Para varios especialistas, hay que tomar más medidas para que evitar más impactos en la salud mental de los más jóvenes.
Foto: AFP - SEBASTIEN BOZON

Los psicólogos y los defensores de la infancia celebraron el miércoles la noticia del acuerdo histórico sobre las demandas en las que se alegaba que Meta, el gigante de las redes sociales, había perjudicado a los usuarios jóvenes con sus plataformas adictivas. Pero muchos expresaron escepticismo sobre si...

Por Nina Agrawal y Roni Caryn Rabin /The New York Times

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