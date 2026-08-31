Publicidad

Home

Salud
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los casos de tos ferina siguen aumentando en el país, pese a los ajustes en la vacunación

Solo en comunidades indígenas se han registrado 159 casos, casi el doble de los que hubo el año pasado hasta la misma fecha. La mayoría están concentrados en Santander, Antioquia, Casanare y Boyacá. ¿Qué hay detrás?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniela Bueno
Daniela Bueno
31 de agosto de 2026 - 11:00 p. m.
La vacunación contra la tos ferina inicia en el embarazo y continúa al mes y medio de vida.
La vacunación contra la tos ferina inicia en el embarazo y continúa al mes y medio de vida.
Foto: El Espectador

En mayo de este año, representantes de la comunidad indígena U’wa, en Santander, hicieron público el caso de un bebé de un año y cuatro meses que murió tras contraer tos ferina. Ernestina Mina, representante legal de la Institución Prestadora de Servicios de Salud Indígena (IPSI), Comunidad Agua Blanca, contó en ese momento que el menor de edad fue tratado inicialmente por un médico ancestral, pero su estado de salud se deterioró y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente falleció.

El bebé...

Daniela Bueno

Por Daniela Bueno

dbueno@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

tos ferina

tos ferina Santander

Comunidad Uwa

casos de tos ferina

INS

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.