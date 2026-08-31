Los casos de tos ferina siguen aumentando en el país, pese a los ajustes en la vacunación

La vacunación contra la tos ferina inicia en el embarazo y continúa al mes y medio de vida. Foto: El Espectador

En mayo de este año, representantes de la comunidad indígena U’wa, en Santander, hicieron público el caso de un bebé de un año y cuatro meses que murió tras contraer tos ferina. Ernestina Mina, representante legal de la Institución Prestadora de Servicios de Salud Indígena (IPSI), Comunidad Agua Blanca, contó en ese momento que el menor de edad fue tratado inicialmente por un médico ancestral, pero su estado de salud se deterioró y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente falleció.

El bebé...