Los datos que muestran por qué algo está mal en la dieta de los colombianos

Foto: Getty Images - Mia Spingola

Colombia es uno de los países más especiales del mundo en cuanto diversidad de frutas y alimentos. No se trata solo de un eslogan turístico: una combinación única de factores naturales, geográficos y culturales hace del país una despensa viva del planeta. Su ubicación en la zona tropical, la presencia de varios pisos térmicos y la abundancia de agua y suelos fértiles permiten que produzca alimentos de gran diversidad durante todo el año.

En medio de toda esa riqueza, los colombianos tienen una dieta poco diversa. Una nueva investigación...