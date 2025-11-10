Los departamentos donde más se vulnera el derecho a la salud, según la Defensoría

Usuarios de Nueva EPS hacen fila para reclamar medicamentos. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Hace unos días, la Defensoría del Pueblo presentó un completo informe en el que detalló los problemas que están enfrentando miles de pacientes para acceder a medicamentos en Colombia.

Entre las cifras que presentó, como lo contamos en este artículo, hay una que muestra bien el panorama: el incremento de tutelas interpuestas para acceder a servicios de salud. Mientras en 2021 se presentaron 92.372 y en 2022, 156.357, se espera que el 2025 cierre con 314.658 tutelas.

De todas la que se han interpuesto desde el año 2000, señaló la Defensora Iris Marín Ortiz, el 36,82 % fueron por la entrega inoportuna de medicamentos o insumos médicos.

Otra de las cifras que destacó esa entidad tenía que ver con la “tasa de reclamos de la Supersalud”, que aumentó un 34,2% entre 2024 y 2025. Este año registró cerca de 685.000 reclamos por medicamentos, la mayoría incluidos en el Plan de Beneficios (PBS), mostró el informe.

Pero, además, de esos datos, hubo uno que no tuvo tanto eco, pero que ayuda a comprender en qué departamentos se están presentando más inconvenientes para garantizar el derecho a la salud.

Para hacer esa caracterización, indica el informe, se hizo una categorización de los departamentos, basada en variables socioeconómicas y de salud, como las tutelas, las deudas de las EPS, las prestación de servicio, el gasto de bolsillo, el índice de pobreza, los reclamos o el número de gestores farmacéuticos.

De acuerdo con el mapa que elaboró la Defensoría sobre la vulneración al derecho a la salud hay cuatro departamentos que están en la “categoría” de rojo, lo cual indica que las vulneraciones a la salud son mucho más críticas. Estos son Vichada, Guanía, Chocó y San Andrés y Providencia.

En la categoría Naranja, que muestra los lugares donde las vulneraciones al derecho a la salud son intermedias, hay once departamentos: La Guajira, Arauca, Amazonas, Putumayo, Nariño, Vaupés, Córdoba, Guaviare, Risaralda, Caldas y Quindío.

Por otra, parte, en Amarillo, que agrupa las zonas donde las vulneraciones son “menos críticas”, se encuentra el resto de departamentos.

En el siguiente mapa se puede apreciar mejor cuál es la situación:

Otra cifra que presentó la Defensoría tiene que ver con el número de quejas recibidas relacionadas con el derecho a la salud. Solo entre enero y agosto de 2025 ha habido“cerca de 28.000 quejas radicadas”y es posible que al finalizar este año haya más de 42.000.

