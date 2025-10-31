Logo El Espectador
Salud
Los médicos que se unieron para investigar una demencia poco estudiada en Colombia

En Colombia, unas 300.000 personas viven con algún tipo de demencia, pero de ellas, cerca de 50.000 podrían tener una enfermedad casi invisible: la demencia por cuerpos de Lewy. Pese a ser la segunda causa de demencia en el mundo, sigue sin diagnóstico en la mayoría de los casos. Un grupo de médicos colombianos está tratando de cambiar eso.

31 de octubre de 2025 - 01:18 p. m.
Para explicarlo en términos sencillos, los cuerpos de Lewy son depósitos anormales de una proteína llamada alfa-sinucleína en las neuronas.
De todas las enfermedades que alteran la mente humana, hay una que sigue pasando casi inadvertida: la demencia por cuerpos de Lewy, una condición neurodegenerativa que afecta la memoria, el movimiento y el sueño. Aunque ha sido poco estudiada en Colombia, se estima que podría estar detrás de decenas de miles de casos de deterioro cognitivo.

“Esta es una enfermedad que ha sido injustamente diagnosticada”, dice el médico especialista en Geriatría Carlos Cano-Gutiérrez, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y presidente...

Por Luisa Fernanda Orozco

Periodista de la Universidad de Antioquia.@luisaorvallorozco@elespectador.com
