Los médicos que se unieron para investigar una demencia poco estudiada en Colombia

Para explicarlo en términos sencillos, los cuerpos de Lewy son depósitos anormales de una proteína llamada alfa-sinucleína en las neuronas.

De todas las enfermedades que alteran la mente humana, hay una que sigue pasando casi inadvertida: la demencia por cuerpos de Lewy, una condición neurodegenerativa que afecta la memoria, el movimiento y el sueño. Aunque ha sido poco estudiada en Colombia, se estima que podría estar detrás de decenas de miles de casos de deterioro cognitivo.

“Esta es una enfermedad que ha sido injustamente diagnosticada”, dice el médico especialista en Geriatría Carlos Cano-Gutiérrez, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y presidente...