Los países que no cumplirían la meta de vacunación anticovid-19 de la OMS

El pasado 23 de diciembre de 2021 la Organización Mundial de la Salud (OMS) planteó un objetivo global: que máximo hacia mediados de 2022 el 70% de la población de todos los países tengan el esquema completo de protección contra el Covid-19.

“El rápido surgimiento de la variante Omicron es un claro recordatorio de la amenaza constante que representa la evolución de la pandemia y refuerza la necesidad crítica de lograr altos niveles de cobertura de inmunización en todos los países, incluso en poblaciones altamente vulnerables, de manera oportuna”, dijo. A falta de cinco meses, al menos 122 países no están en camino de lograr dicho objetivo.

Así lo revela una estimación de Our World In Data. La plataforma calculó en cada país la tasa de vacunación con base en el promedio de personas que recibieron su segunda dosis por día durante los últimos 14 días. Asumió que esa tasa de vacunación será constante por lo menos hasta el 1 de julio de 2022. En estas proyecciones no se encuentran los países que no han informado cifras durante más de 30 días, y no se está considerado futuros aumentos o disminuciones en la velocidad de vacunación, lo que es una limitación.

Aún así, los resultados son interesantes. Entre los 122 países que de continuar con su tasa de vacunación actual no conseguirían llegar al objetivo de la OMS, se encuentran naciones como Bangladesh, Egipto, Etiopía, Nigeria o Pakistán. En el mapa que publicó la plataforma, todo el continente africano está en rojo.

Resalta que en ese grupo se encuentran también naciones Estados Unidos, el tercer país con más población del mundo, y Rusia. Mientras el estado norteamericano tiene actualmente al 64% de su población con el esquema completo, Rusia llega al 48%.

En Sudamérica el panorama es alentador. Paraguay, Surinam y Guyana son los únicos países que no están en camino de lograr el objetivo. Brasil, Argentina y Chile ya lo alcanzaron y el resto, entre ellos Colombia, lo alcanzarán antes de julio, indica la plataforma.

No sería la primera vez que un objetivo de vacunación global de la OMS no se cumple. El organismo ya había propuesto que hacia finales de 2021 estuviera vacunada el 40% de la población de todas las naciones. Esa meta no se ha cumplido aún en 98 países. Se estima que 1.400 millones de personas deben vacunarse con urgencia, muchas de las cuales se encuentran en los grupos de mayor riesgo de muerte.