Los “peros” de los exministros y exviceministros de salud a la reforma

La reforma la salud fue radicada, por primera vez, el 21 de febrero de 2023. Foto: Óscar Pérez

Esta semana la reforma a la salud avanzó en la Cámara de Representantes en los temas más clave y más trascendentales de todo el proyecto. Se trata de la transformación de la ADRES (el gran banco de la salud), que pasaría a ser el pagador único del sistema, es decir, a universalizar el giro directo, y además se encargaría de asumir la contratación de las auditorías médicas, un punto polémico para varios congresistas. (Lea: “Defienden la Ley 100″: Petro responde carta de exministros de Salud)

El otro tema álgido es el de la transformación de las EPS, en lo que los ponentes denominan gestores de vida. Este avance deja básicamente asegurado que el 4 de diciembre la reforma logre ser aprobada en segundo debate en Cámara. Todavía faltan nueve artículos de 143 por votarse y aprobarse.

Ahora, por medio de una carta, varios exministros y exviceministros de salud advierten de los posibles riesgos de la reforma a la salud. Lo primero que señalan es que la salud de los colombianos “trasciende cualquier interés político o promesa de un gobierno”.

Luego, señalan que han intentado mostrar sus preocupaciones sobre la reforma, las cuales, dicen están basadas en argumentos claros y que tienen un rigor técnico, pero “nuestras voces han sido ignoradas. Hoy, más que nunca, debemos enfocarnos en la humanización de los servicios y en los pacientes”. (Puede leer: Cámara aprueba el fin de las EPS como las conocemos; faltan dos debates en el Senado)

Para hablar sobre este último punto, resaltan que ni los pacientes ni los usuarios han sido el centro de atención de esta reforma. “Tampoco han sido tenidos en cuenta en sus necesidades ni en sus propuestas y preocupaciones”, anotan. Asimismo, insisten en que ellos, como la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil del sector salud, han alertado sobre la importancia de trabajar en una reforma “que construya sobre lo construido y garantice la progresividad en el derecho a la salud para todos los colombianos”.

Entre los vicios de forma y de fondo que tiene según ellos esta reforma resaltan nueve puntos clave. El primero, dicen, hace referencia al incumplimiento de los mínimos constitucionales, pues, señalan, “el proyecto de ley no ha demostrado un plan con objetivos, metas y recursos claros. No ha definido los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud que se van a proteger. No tiene clara su sostenibilidad y no ha definido la transición que proteja adecuadamente a los pacientes en sus tratamientos”.

Otro de los puntos que exponen es el de la dificultad en el acceso a los servicios. Los viceministros y exviceministros dicen que de aprobarse la reforma tal y como está “múltiples agentes estatales asumirán las funciones actuales de las EPS, lo que llevará a que los usuarios y pacientes tengan que acudir a muchas instancias que no tienen claras sus nuevas responsabilidades y funciones”.

En el documento, además, aseguran que la reforma eliminaría la libre elección, pues, “desaparecerá la posibilidad de elegir dónde seremos atendidos los usuarios y pacientes”. También dicen que podría desaparecer el aseguramiento, ya que las cuatro funciones esenciales de las EPS quedarían, según dicen, “dispersas en hospitales públicos de mediana y alta complejidad, secretarias de salud, ADRES y Minsalud, y en los CAPS (Centro de Atención Primaria en Salud)”. (Le puede interesar: Gobierno no logra mantener el quórum de la Cámara para aprobar cambios en EPS)

Además, asegura que ese valor fijo mensual, conocido como UPC, dejará de pertenecer a cada persona y pasará a ser asignado directamente a los más de 25.000 CAPS “para que atiendan a la población, siempre y cuando el presupuesto les alcance, sin que el acceso sea equitativo”.

Asimismo advierten que podría arriesgarse la gestión financiera, porque, a sus ojos, la ADRES no cuenta con las capacidades para desarrollar las tareas que le están asignando; se presentaría mayor riesgo de corrupción; los trabajadores de la salud quedarían en riesgo y carecería de aval fiscal para su sostenibilidad. (Lea también: $2.4 billones para Nueva EPS y otros datos del concepto fiscal sobre la reforma a la salud)

¿Quiénes firmaron la carta?

🩺 Jaime Arias Ramírez, exministro de Salud.

🩺 Augusto Galán Sarmiento, exministro de Salud.

🩺 Gabriel Riveros Dueñas, exministro de Salud.

🩺 Diego Palacio Betancourt, exministro de Protección Social.

🩺 Beatriz Londoño Soto, exministra de Salud.

🩺 Fernando Ruiz Gómez, exministro de Salud.

🩺 Eduardo Alvarado Santander, Exviceministro de Salud.

🩺 Carlos Castro Espinosa, exviceministro de Salud.

🩺 Blanca Elvira Cajigas Castro, exviceministra de Salud.

🩺 Jairo Nuñez Mendez, exviceministro Técnico.

🩺 Diana Cárdenas Gamboa, exviceministra de Protección Social.

🩺 Iván Dario González Ortíz, exviceministro de Salud.

🩺 María Andrea Godoy Casadiego, exviceministra de Portección Social.

🩺 Germán Escobar Morales, exviceministro de Salud.

🩺 Carlos Jorge Rodríguez Restrepo, exviceministro Técnico.

🩺 Camilo Granada Barrera, asesor de comunicaciones.

🩺 Mauricio Santamaría, exministro de Protección Social.

🩺 Juan Gonzalo López Casas, exviceministro de Salud.

🩺 Carlos Ignacio Cuervo Valencia, exviceministro de Salud.

🩺 Alejandro Gaviria, exministro de Salud.

