No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Salud
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los problemas digestivos podrían estar relacionados con un mayor riesgo de Alzhéimer

Un estudio masivo sugiere que la salud intestinal, endocrina, metabólica y nutricional podría anticipar hasta 15 años antes el riesgo de Alzheimer y Parkinson, sugiere un grupo de científicos, mostrando que los genes no son el único factor determinante.

Redacción Salud
03 de septiembre de 2025 - 06:00 p. m.
Lo que pasa en el intestino no se queda en el intestino: nuevas pistas sobre Alzheimer y Parkinson. /Getty
Lo que pasa en el intestino no se queda en el intestino: nuevas pistas sobre Alzheimer y Parkinson. /Getty
Foto: Getty Images - Getty Images

La enfermedad de Alzhéimer y la enfermedad de Parkinson son los dos trastornos neurodegenerativos más comunes y afectan a más de 400 millones de personas en todo el mundo. A pesar de su alta prevalencia, aún no comprendemos por completo sus causas y orígenes. Se cree que ambas enfermedades surgen de una compleja y difícil interacción entre factores genéticos y ambientales, pero todavía hay un largo camino por recorrer para entender cómo otros elementos pueden influir en su aparición y progresión.

Por ejemplo, ¿podría la salud...

Por Redacción Salud

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

problemas digestivos

Alzheimer y Parkinson

Salud digestiva

Salud del cerebro

Eje cerebro intestino

Premium

PremiumEE

PremiumSuscriptor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar