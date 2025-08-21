Los riesgos de los que no se habla al hacerse las uñas semipermanentes o acrílicas

Lámparas de secado de esmalte de uñas. Foto: Getty Images

Hace tres décadas, aproximadamente, apareció la que sería la solución para tener las uñas “perfectas”. Un par de técnicas, las semipermanentes y las acrílicas, abrieron el camino para lograr una manicura más duradera (entre dos y cuatro semanas), tener el largor y forma de uñas que desee cada quien, y olvidarse del esmalte “descascarado”. Aunque con el paso de los años, estas técnicas han ido tomando más fuerza, los efectos que pueden ocasionar en la salud aún generan muchas dudas.

El proceso es relativamente sencillo:...