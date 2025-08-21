No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Salud
Los riesgos de los que no se habla al hacerse las uñas semipermanentes o acrílicas

Pese a la gran popularidad que han tomado estas técnicas de manicura, aún no hay una respuesta concisa sobre su riesgo asociado al cáncer de piel. Lo que sí se ha confirmado son los efectos de la radiación ultravioleta, el ingrediente clave para lograr estas uñas.

Daniela Bueno
21 de agosto de 2025 - 05:04 p. m.
Foto: Getty Images

Hace tres décadas, aproximadamente, apareció la que sería la solución para tener las uñas “perfectas”. Un par de técnicas, las semipermanentes y las acrílicas, abrieron el camino para lograr una manicura más duradera (entre dos y cuatro semanas), tener el largor y forma de uñas que desee cada quien, y olvidarse del esmalte “descascarado”. Aunque con el paso de los años, estas técnicas han ido tomando más fuerza, los efectos que pueden ocasionar en la salud aún generan muchas dudas.

El proceso es relativamente sencillo:...

dbueno@elespectador.com
