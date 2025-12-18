Madres y padres, recuerden: hay una nueva vacuna que puede salvar a su bebé. ¿Dónde adquirirla?

La vacuna es vital para hacerle frente al pico de enfermedades respiratorias del 2026. Foto: Pixabay

En unos meses empezará el pico de enfermedades respiratorias en Bogotá, que siempre suele ser un dolor de cabeza para los pediatras. Con frecuencia, empiezan a ocuparse camas de los hospitales con niños en aprietos. Algunos desarrollan bronquiolitis, y otros, neumonía, debido a un viejo enemigo: el virus sincitial respiratorio.

Sin embargo, si los planes marchan de manera adecuada, al menos en Bogotá, este 2026 la situación será muy diferente. ¿La razón? Por primera vez, hay una vacuna disponible que ayudará a evitar que lo recién nacidos enfermen por ese virus, que es es el culpable, cada año, de unas 100.000 muertes en menores de 5 años en el mundo. También es el responsable de 3.6 millones de hospitalizaciones.

(Lea Los sueros de hidratación oral no se pueden vender en bares ni en festivales musicales: Invima)

La vacuna se llama Abrysvo y, tras un proceso liderado por la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Bogotá e investigadores de la Universidad de Antioquia, fue incorporada al Programa Ampliado de Inmunizaciones de Colombia, el pasado 20 de noviembre.

Desde entonces, se han intensificado los esfuerzos para que las madres gestantes vayan a vacunarse, pues la idea es administrárselas a quienes estén entre las semanas 28 y 36 de embarazo para que los anticuerpos “viajen” a través de la placenta hasta el bebé y lo protejan durante los primeros seis meses, el período de más riesgo.

De hecho, hasta el 15 de diciembre, ya se habían vacunado 3.962 mujeres gestantes en Bogotá, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. El llamado de Gerson Bermont, quien está al frente de esa entidad, es que las madres acudan a los diferentes puntos de la ciudad en donde se está administrando la vacuna de forma gratuita.

Estos son todos los puntos a donde pueden ir, con sus respectivos horarios:

Además, el Secretario de Salud anunció que el 5 de diciembre ya adquirieron otro medicamento llamado nirsevimab para adminsitrárslo a los recién nacidos cuyas mamás no hayan recibido recibido la vacuna y a los bebés prematuros. Así, también tendrían protección desde su nacimiento.

Ambas tecnologías tienen una efectividad de más del 80% y los efectos secundarios son leves (apenas un pequeño dolor o hinchazón en el lugar de la inyección).

“Es maravilloso”, le dijo hace un par de semanas a El Espectador Germán Camacho, infectólogo pediatra, que participó del proceso para evaluar las vacunas disponibles, en compañía de varias asociaciones científicas. El tratamiento permitirá “reducir la hospitalización, la mortalidad en niños y la ocupación de camas de cuidado intensivo”.

