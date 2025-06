Más de 490.000 procedimientos estéticos se realizaron en Colombia durante 2024

Imagen de referencia. En 2024 se realizaron más de 17 millones de procedimientos quirúrgicos en el mundo. Foto: Getty Images - BraunS

La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS, por sus siglas en inglés) presentó las cifras de procedimientos estéticos en el mundo. En 2024, de acuerdo con la organización, más de 17 millones de personas fueron operadas en un quirófano y 20 millones y medio se realizaron procedimientos no quirúrgicos.

Mientras que la mayoría de las mujeres se practicaron liposucciones, los hombres se operaron, por lo general, los párpados. En general, hubo una reducción global del 4.8 % en los procedimientos en comparación con 2023, aunque si se tienen en cuenta las estadísticas de los últimos cuatro años, el aumento general ha sido del 42.5 %.

Lina Triana, médica cirujana plástica e integrante de la junta directiva de la ISAPS, explicó que en la información de 2024 “hay algo un poco distinto y es que empiezan a subir las cifras de los procedimientos de la cara, siendo la cirugía de párpados la que más aumentó proporcionalmente en el mundo. Otras cirugías, como la de aumento de glúteos, que en años anteriores venía en ascenso, no crecieron tanto”. La doctora agregó que la cirugía plástica genital o estrechamiento de vagina es la que más aumento exponencial ha presentado en la última década, aunque en 2024 se mantuvo estable.

Brasil y Estados Unidos encabezaron la lista de países en donde más procedimientos quirúrgicos se realizaron el año pasado. En Colombia, en total se practicaron 490.944 procedimientos, de los cuales 321.408 fueron quirúrgicos y 169.536 no quirúrgicos. “Colombia está en el Top 10 de países en donde más se realizan procedimientos de cirugía plástica a nivel mundial”, afirmó Triana. No obstante, la doctora aclaró el país ocupa el puesto número 13 si en la clasificación se incluyen los procedimientos no quirúrgicos.

La cirugía más común en Colombia fue la liposucción, con 41.280 procedimientos, seguida por el aumento de senos (33.984), la cirugía de párpados (denominada blefaroplastia, con 28.032 casos), el aumento de glúteos (27.360) y la abdominoplastia (21.984). Triana subrayó que, a pesar de que en la mayoría de países disminuyeron las operaciones del cuerpo, Colombia se sigue posicionando en este ámbito.

La médica dijo a este diario que el país se ubica en el puesto número 8 en liposucciones y el número 10 en aumento de senos. En cuánto a los procedimientos no quirúrgicos, la toxina botulínica fue la que más se aplicó, con 65.472 casos y en segundo lugar estuvo el ácido hialurónico (44.448). Además, según el reporte de la organización, Colombia es el cuarto país en el mundo, después de Túnez, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, al que más extranjeros acuden para estos procedimientos. El 30 % de los pacientes atendidos en Colombia provienen de otros lugares, principalmente de Estados Unidos, España y Canadá.

“Nuestro país tiene excelentes cirujanos plásticos certificados que contemplan muy bien la seguridad del paciente, que tienen amplios y profundos conocimientos, entrenamiento, trayectoria y experiencia, donde el criterio médico es fundamental para minimizar riesgos”, concluyó la especialista.

