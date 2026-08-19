Más de 9.600 voluntarios de salud se han ofrecido para atender emergencia por terremoto

El pasado 10 de agosto se reportó un terremoto de magnitud 7,4 que tuvo como epicentro San José del Palmar, en Chocó. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El colectivo Acuerdos Fundamentales, que reúne a organizaciones médicas, científicas y de profesionales de la salud, presentó un balance de las acciones desplegadas durante la primera semana de respuesta al sismo del pasado 10 de agosto, que afectó especialmente a Chocó, Quindío, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Cauca. El grupo aseguró que ya trabaja con el Ministerio de Salud y Protección Social en una segunda etapa de atención.

Uno de los principales resultados reportados por las organizaciones es la inscripción de más de 9.600 voluntarios del sector salud a través de una plataforma habilitada para ese propósito. Según el comunicado, se trata de un ejercicio de solidaridad que busca poner a disposición del país el talento humano necesario para responder a la emergencia.

Sin embargo, Acuerdos Fundamentales aclaró que la movilización de estos profesionales se realiza de manera coordinada con las autoridades. “Dado que trabajamos en coordinación y con el liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social, toda movilización o despliegue de personas se hace previa solicitud de la entidad gubernamental o de quien ella designe en los Puestos de Mando Unificado (PMU) regionales”, señala el documento. El objetivo, agregan, es garantizar tanto la continuidad de los servicios como las condiciones adecuadas para los trabajadores de la salud que participan en la respuesta.

También se movilizaron equipos especializados hacia nodos considerados críticos, entre ellos Buenaventura y Quibdó. El colectivo reportó además gestiones para la reparación operativa de aires acondicionados en quirófanos estratégicos del Chocó y el restablecimiento del Laboratorio Departamental, con apoyo de logística aérea especializada. En materia de salud mental, la Asociación Colombiana de Instituciones de Atención Domiciliaria desplegó plataformas de telemedicina para brindar atención psiquiátrica y psicológica en crisis. Esta labor se realizó, según dicen, en coordinación con la Sociedad Colombiana de Psiquiatría y el Colegio Colombiano de Psicología.

Las organizaciones también reportaron la recolección y distribución directa de insumos médicos y medicamentos en Cali, Manizales, Pereira, Armenia y Chocó. De acuerdo con el balance, esta gestión fue liderada por la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE), con participación de las organizaciones que hacen parte de Acuerdos Fundamentales. Otro de los balances corresponde al sector odontológico. La Federación Odontológica Colombiana identificó y caracterizó las afectaciones sufridas por 314 profesionales de odontología y establecimientos del sector dental, además de entregar kits de aseo básico, equipamiento técnico y otros elementos de salud oral.

Por su parte, la Asociación de Epidemiología de Colombia entregó kits de epidemiología de campo para las zonas más afectadas, particularmente Pereira y Chocó, además de antenas Starlink para el personal encargado de la vigilancia epidemiológica en esas regiones.

Una segunda etapa de atención

Acuerdos Fundamentales aseguró que continuará trabajando con el Ministerio de Salud en una segunda etapa, enfocada en recuperar y ampliar las capacidades de atención que se requieren después de la respuesta inicial a la emergencia. Entre las prioridades están los servicios especializados de cirugía, ortopedia y cuidado intensivo, teniendo en cuenta “el tipo y la evolución natural de los pacientes atendidos en estos casos”.

El colectivo también plantea fortalecer la atención domiciliaria y utilizar herramientas digitales para reducir la presión sobre los hospitales. Según el documento, “la recuperación de capacidades asistenciales, mediante la utilización de herramientas digitales y el fortalecimiento de servicios domiciliarios, permitirá descentralizar la presión hospitalaria y optimizar la asignación de especialistas e instituciones de salud para la atención de personas con patologías de mayor complejidad”. Uno de los planteamientos que podría generar mayor discusión es la posibilidad de flexibilizar temporalmente las normas de habilitación sanitaria en las zonas afectadas. Las organizaciones proponen “revisar la posibilidad de hacer una necesaria flexibilización temporal, en las regiones afectadas, de las normas de habilitación vigentes”, aunque aclaran que esto debería hacerse sin modificar las competencias ni la idoneidad exigidas al talento humano en salud.

La propuesta también contempla definir los recursos necesarios no solo para recuperar los servicios que resultaron afectados, sino para garantizar la disponibilidad de trabajadores de la salud en las regiones que los necesiten. El colectivo señaló que seguirá trabajando con las autoridades nacionales y territoriales en la recuperación de la capacidad asistencial del suroccidente del país y manifestó su disposición para continuar apoyando la respuesta sanitaria. “Las organizaciones de AF reafirmamos nuestro compromiso irrenunciable con la salud de los colombianos y con la reconstrucción de la capacidad asistencial del suroccidente del país, de la mano de las autoridades nacionales y territoriales”, concluyen.

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