Salud
Más de COP 1,4 billones embargados: la otra crisis que golpea a las EPS

Parte del dinero destinado a pagar servicios médicos, está siendo congelado por orden de jueces que fallan a favor de hospitales y clínicas que reclaman el pago de deudas. El Gobierno advierte que, si la situación se extiende, podría paralizarse el flujo de recursos que sostiene la atención de millones de pacientes.

Juan Diego Quiceno
27 de octubre de 2025 - 12:00 p. m.
Nueva EPS, la más grande del país, señala que la situación ha generado retrasos en pagos de nóminas o adquisición de insumos.
Foto: Óscar Pérez

Hay una situación que se viene presentando en el sistema de salud en los últimos meses, que compromete miles de millones de pesos destinados para la prestación de servicios de salud, y que ha pasado casi desapercibida: jueces de la República han venido ordenando embargos billonarios sobre las cuentas de algunas EPS.

La más afectada ha sido Nueva EPS. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia decretó hace unas semanas el embargo de sus cuentas por un valor de COP 827.915 millones, dándole la razón de manera cautelar a varias...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
