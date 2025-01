Más evidencia de que el consumo moderado de alcohol ofrece pocos beneficios

Los hombres y mujeres que consumieron 1 bebida al día tuvieron un mayor riesgo de cirrosis hepática. Foto: Pixabay

Cada vez hay mayor evidencia de que el consumo de alcohol, incluso en su nivel más moderado, no tiene beneficios para la salud. Esto es importante para quienes todavía creen que una copa de vino al día, por ejemplo, puede ser beneficiosa para el corazón. Un análisis publicado el martes por las autoridades de Estados Unidos pone en duda esta y otras concepciones populares.

El Estudio sobre Consumo de Alcohol y Salud evaluó las relaciones entre el consumo de alcohol y la salud en EE. UU., con un enfoque en la morbilidad y mortalidad (es decir, en las muertes y en la reducción de la esperanza de vida) asociadas a condiciones de salud relacionadas causalmente con el consumo de alcohol.

La mayoría de las pruebas analizadas en el informe provienen de revisiones sistemáticas y metaanálisis de estudios de cohorte “observacionales”. Los investigadores evaluaron las relaciones entre diferentes niveles de consumo de alcohol y el riesgo de morir por condiciones de salud relacionadas causalmente con el alcohol en EE. UU. También se modeló la mortalidad total específica por alcohol en función de todos los niveles de consumo.

Una de las conclusiones más importantes es que la población estadounidense, el riesgo de morir por consumo de alcohol comienza con niveles bajos de consumo promedio.

Hombres y mujeres tienen un riesgo de 1 en 1000 de morir por consumo de alcohol si consumen más de 7 bebidas por semana. Este riesgo aumenta a 1 en 100 si consumen más de 9 bebidas por semana. El consumo de alcohol está asociado, según la investigación de las autoridades federales, con un aumento de la mortalidad en siete tipos de cáncer (colorrectal, mama femenina, hígado, cavidad oral, faringe, laringe, esófago). El riesgo para estos cánceres comienza con cualquier nivel de consumo y aumenta con niveles más altos. Las mujeres enfrentan un riesgo mucho mayor de cáncer atribuible al alcohol por cada bebida.

Los hombres y mujeres que consumieron 1 bebida al día tuvieron un mayor riesgo de cirrosis hepática, cáncer de esófago, cáncer oral y lesiones. Además, las mujeres tuvieron un mayor riesgo de cáncer de hígado y un menor riesgo de diabetes mellitus al consumir 1 bebida al día.

“Lo que muchas personas consideraban anteriormente un consumo ‘moderado’ de alcohol es en realidad moderadamente riesgoso”, le dijo a The New York Times Timothy Naimi, uno de los autores del nuevo informe y director del Instituto Canadiense de Investigación sobre el Consumo de Sustancias. El nuevo análisis no hace sugerencias específicas sobre la cantidad que se debe beber, pero deja claro que los daños que el alcohol causa a la salud comienzan con niveles muy bajos de consumo y aumentan en proporción a la cantidad consumida.

Un elemento aparte merece el consumo de alcohol a temprana edad. Los menores de edad (es decir, personas por debajo de la edad legal para consumir alcohol) fueron una población clave identificada en este informe como de mayor riesgo para daños atribuibles al alcohol. Las consecuencias inmediatas del consumo de alcohol en menores de edad suelen manifestarse como lesiones atribuibles al alcohol, en parte porque los jóvenes tienden a consumir volúmenes mayores de alcohol por ocasión en comparación con los adultos, dice la investigación.

Las consecuencias del consumo de alcohol en menores también pueden desarrollarse a medida que los jóvenes envejecen. La edad en la que los jóvenes comienzan a consumir es un determinante clave de sus patrones de consumo de alcohol en la adultez.

El inicio temprano del consumo de alcohol, particularmente antes de los 14 años, se asocia con un mayor riesgo de cumplir con los criterios para un trastorno por consumo de alcohol en la adultez, incluso después de tener en cuenta el historial familiar. De manera más amplia, los patrones de consumo de alcohol de los menores tienden a persistir en la adultez; los jóvenes que beben en exceso antes de alcanzar la edad legal para consumir alcohol tienden a consumir alcohol regularmente cuando son adultos. El nuevo informe mostró que dicho consumo regular, incluso a niveles de una bebida al día, se asocia con una amplia gama de posibles consecuencias para la salud.

