Médicos rechazan afirmaciones de Gustavo Petro: “son inaceptables y ofensivas”

“Por eso es que las regiones de Colombia no tienen buena salud; los barrios populares de Colombia no tienen buena salud: porque salen es profesionales con dinero y no quieren salir del Poblado, o no quieren salir del Parque de la 93″.

El fragmento del discurso que pronunció el presidente Gustavo Petro el pasado 21 de junio, en Medellín, no cayó bien entre el gremio médico. Varias asociaciones han hecho público su rechazo, pues aseguran que el mandatario está desconociendo el compromiso y la vocación de los profesionales de la salud.

La Sociedad Colombiana de Pediatría, por ejemplo, emitió un comunicado este 25 de junio en el que expresa “su más profundo rechazo y enérgica protesta, ante las recientes declaraciones del Presidente de la República (...) en las cuales descalifica el ejercicio médico”.

Para esta Sociedad, las palabras de Petro, “no solo carecen de fundamento, sino que desconocen el compromiso, la vocación, el sacrificio y el esfuerzo con el que miles de médicos trabajan día y noche, en condiciones muchas veces adversas, para cuidar la vida y la salud de los colombianos”.

En el documento, señalan que es “inaceptable” y “profundamente ofensivo” que el Presidente “demerite la labor médica”. Además, creen que este tipo de expresiones “no acercan a la paz, sino que dividen, hieren e invisibilizan a quienes se entregan a diario por el bienestar de los demás”.

🚨 La @SCPNacional rechaza con firmeza las declaraciones del Presidente sobre los médicos en Colombia.



👩‍⚕️👨‍⚕️ La salud no se descalifica. Se honra.



Desde zonas urbanas hasta rurales, nuestros médicos trabajan con compromiso por una Colombia más justa.#RespetoALaSalud pic.twitter.com/3Igbp5nAAW — SocPediatria (@SCPNacional) June 25, 2025

El otro gremio que se pronunció fue la Sociedad Colombiana de Urología, que en un comunicado emitido el 24 de junio, “lamentó profundamente las recientes declaraciones del Presidente de la República que ponen en duda la calidad y vocación del gremio médico colombiano”.

Para esta Sociedad, que reúne a unos mil urólogos, “las generalizaciones que reducen al médico colombiano a estereotipos simplistas no solo desinforman sino que desvalorizan décadas de esfuerzo colectivo”.

Comunicación de la Sociedad Colombiana de Urología pic.twitter.com/wuN6XFUHEx — MEDICOS DE COLOMBIA (@PROMEDICOS) June 24, 2025

Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, fue otra de las personas que se pronunció. En una entrevista que dio a Blu Radio, indicó que lo que dijo Petro en Medellín muestra el “desconocimiento total de lo que es un médico en el país”. También calificó lo dicho por el mandatario como “lamentable”.

“Descalificar a los médicos y a la medicina del país desde la silla presidencial no es solo una exhibición de ignorancia, sino un acto de mezquindad”, apuntó, por su parte, el infectólogo Carlos Pérez en su cuenta de X.

El epidemiólogo Julián Fernández se sumó a las voces de rechazo con una crítica sobre la visión del presidente Gustavo Petro sobre salud: “Es evidente que la visión de salud de Petro es reducida: prestacional y biomédica”, escribió en X. “Por eso piensa que la solución a todo son los médicos casa a casa. No sabe nada de salud”.

