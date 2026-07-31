Menopausia: respuestas a las dudas más frecuentes que llegan al consultorio
La menopausia suele generar muchas preguntas y está rodeada de mitos. Para resolverlas, fuimos hasta el consultorio de una verdadera especialista en ginecología, endocrinología ginecológica y climaterio. ¿Qué es mito y qué es realidad?
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