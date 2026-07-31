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31 de julio de 2026 - 09:00 p. m.

Menopausia: respuestas a las dudas más frecuentes que llegan al consultorio

La menopausia suele generar muchas preguntas y está rodeada de mitos. Para resolverlas, fuimos hasta el consultorio de una verdadera especialista en ginecología, endocrinología ginecológica y climaterio. ¿Qué es mito y qué es realidad?

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Redacción Salud

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