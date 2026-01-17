Logo El Espectador
Menor presupuesto para vacunas desata críticas; Minsalud dice que están garantizadas

Varios expertos en salud alertaron en redes sociales sobre una posible reducción del presupuesto de vacunas para 2026, lo que podría afectar el Programa Ampliado de Inmunización y, por consiguiente, la adquisición de nuevas y más vacunas. El Ministerio de Salud aseguró en un comunicado que “desmiente de manera categórica estas versiones”.

Redacción Salud
17 de enero de 2026 - 10:41 p. m.
Foto: EFE - George Frey
En las últimas horas, en la red social X se ha generado un debate en torno al presupuesto de vacunas para 2026. De acuerdo con varios expertos en salud, el Gobierno habría reducido los recursos destinados a este rubro, lo que pondría en riesgo la actualización del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), encargado de incorporar nuevas y más vacunas al esquema. El Ministerio de Salud, frente a estas críticas, aseguró, en un comunicado, que “desmiente de manera categórica estas versiones”.

En el documento, la cartera aseguró que el país tiene completamente garantizadas las vacunas para todo 2026 y que, además, “cuenta con planeación y recursos que aseguran la continuidad del programa durante el primer trimestre de 2027″. Según el ministerio, también se está avanzando en la ampliación progresiva del esquema de inmunización, con el objetivo de fortalecer la protección frente a enfermedades prevenibles.

La entidad explicó que, a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se garantizará el abastecimiento oportuno de los biológicos durante 2026 y comienzos de 2027. Este mecanismo, añadió en el documento, “permite la incorporación gradual de nuevas tecnologías y vacunas al esquema nacional”.

Aunque el Ministerio de Salud fue enfático en señalar que no existe ningún riesgo para la operación de PAI, sí reconoce que habrá “unas variaciones en los montos de inversión para 2026”, un punto que ha desatado una serie de inquietudes en las últimas horas.

Las críticas en torno al presupuesto de vacunas para 2026

Luis Jorge Hernández, epidemiólogo y coordinador del Observatorio de Salud Pública, en sus redes sociales explicó que el ministerio solicitó más de COP 772.000 millones para asegurar las coberturas de vacunación. Sin embargo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) solo autorizó cerca de COP 190.000 millones. “Se aprobó apenas el 24 % de lo requerido inicialmente para la vigencia 2026″, añadió.

El documento citado por Hernández corresponde a la respuesta a un derecho de petición enviado por la senadora Norma Hurtado. Allí, al ser consultado sobre la estrategia de financiación para garantizar la sostenibilidad del PAI en 2026, el Ministerio de Salud reiteró que “si bien el presupuesto aprobado fue menor al solicitado ante el DNP, se garantizará la suficiencia de biológicos e insumos” para atender las necesidades del programa.

La cartera también explicó que, mediante compras anticipadas, saldos disponibles en el Fondo Rotatorio y la apropiación presupuestal definida para 2026, se podrá “asegurar la disponibilidad de insumos durante toda la vigencia y los tres primeros meses de 2027”, incluyendo vacunas incorporadas recientemente, como la del virus sincitial respiratorio (VSR), la hexavalente para prematuros extremos y la vacuna contra el dengue en municipios priorizados.

A los ojos de Hernández, quien además es salubrista y profesor, si bien el Gobierno insiste en que estos recursos no comprometen el funcionamiento del PAI, sí existe un riesgo, pus “la asignación presupuestal nueva es significativamente menor”.

Una preocupación similar expresó Julián Fernández Niño, doctor en Epidemiología y profesor en Salud Global, quien calificó la situación como una mala noticia, ya que “retrasa aún más la incorporación de nuevas tecnologías, que son varias las que están pendientes, y debilita la necesaria modernización del programa”.

Zulma Cucunubá, máster en salud pública, por su parte, dijo que el desfinanciamiento de este programa es inaceptable. “Décadas de esfuerzo para construir un programa robusto hoy están en riesgo”, añadió.

Michael Myers(apgw0)Hace 11 minutos
Sin vacunas, sin medicamentos, sin hospitales, sin médicos ... de eso se compone la salud del gusfracasado y su cruel ministro nosferatu jaramillo. Mucho prometieron pero resultaron ser una metástasis de corrupción y mediocridad.
