Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Salud
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Menos tabaco, más vapeo: lo que revela informe de la OMS sobre auge de los cigarrillos electrónicos

Mientras el consumo de productos de tabaco disminuye en el mundo, la Organización Mundial de la Salud alerta sobre el incremento del vapeo en los más jóvenes, lo que aumenta el riesgo de “adicción a estos productos”. Según el nuevo informe, los adolescentes usan estos productos con una frecuencia mucho mayor que los adultos: en promedio, nueve veces más.

Redacción Salud
08 de octubre de 2025 - 07:30 p. m.
Mientras el consumo de productos de tabaco disminuye en el mundo, la Organización Mundial de la Salud alerta sobre el incremento del vapeo en los más jóvenes, lo que aumenta el riesgo de “adicción a estos productos”.
Mientras el consumo de productos de tabaco disminuye en el mundo, la Organización Mundial de la Salud alerta sobre el incremento del vapeo en los más jóvenes, lo que aumenta el riesgo de “adicción a estos productos”.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó la radiografía más reciente sobre el consumo de tabaco en el mundo y, por primera vez en este tipo de seguimientos, incluyó cifras sobre el vapeo o uso de cigarrillos electrónicos, que —según revela el informe— registra un importante auge entre los adolescentes a nivel global.

El reporte,

Por Redacción Salud

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Vapeadores

Consumo de tabaco

Tabaco

OMS

Fumadores

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.