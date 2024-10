Mesa técnica de reforma a la salud: “La apertura a escuchar no ha significado consensos”

En la Mesa participaron los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del Interior, Juan Fernando Cristo. Foto: Minhacienda

El miércoles concluyó la mesa técnica de la reforma a la salud que convocó el Ministerio del Interior para acordar la ponencia del proyecto que deberá ser presentada en los próximos días. “Hay un consenso en cuanto a la necesidad y la urgencia de definir ya una hoja de ruta para el Sistema de Salud. Reiterarle a todos los actores nuestro compromiso con esta Mesa Técnica para conversar, concertar y hacer los cambios necesarios para presentar la reforma”, señaló Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, como balance.

Sin embargo, no todos son tan optimistas. En la mañana de este jueves se conoció una carta firmada por varias de las personas que participaron de esas mesas. “El diálogo ha sido cordial, pero aún hay importantes diferencias. La reforma, como está planteada, no atiende los problemas de la coyuntura del sistema de salud y pone en riesgo: i) la protección individual al derecho a la salud y la protección al bolsillo de los hogares colombianos, ii) la integralidad de la atención y iii) la claridad sobre la responsabilidad y la sostenibilidad financiera del sistema”, señalan en uno de sus apuntes. “Esta apertura a escuchar más actores no ha significado consensos frente a las propuestas más estructurales del proyecto de ley”, concluyen.

Los firmantes son representantes de organizaciones relacionadas con el sector salud y empresarial. Entre ellos, se encuentran Álvaro Enrique Molina Quiñonez, coordinador Nacional de Asociaciones de Usuarios; Álvaro Puerto Valencia, presidente de SIES Salud IPS; Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de ACEMI; Anwar Rodríguez, vicepresidente de Salud de ANDI; Augusto Galán, exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud; María Clara Escobar, presidenta ejecutiva de AFIDRO; Patricia Guzmán, gerente de salud en ASOCAJAS, y Santiago Marroquín, vicepresidente ejecutivo de AMCHAM.

A pesar de que tanto Cristo como el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han señalado que la mesa servirá como escenario de acuerdo a la ponencia, los firmantes de este comunicando creen que “la metodología utilizada en esta Mesa Técnica no busca construir colectivamente el texto de la ponencia que será presentada a los demás integrantes de la Comisión 7ª”. La elaboración de dicho documento, agregan, sigue siendo “responsabilidad y prerrogativa de los ponentes. Confiamos en que las preocupaciones, observaciones y propuestas que hemos presentado ante la Mesa Técnica contribuyan a establecer la mejor reforma que requiere el sistema de salud”.

Aunque celebran y reconocen la “apertura que ha habido con la Mesa Técnica para escuchar con dedicación y tiempo las diferentes posiciones y observaciones”, lamentan también que “en la conformación de los participantes a la Mesa Técnica no se haya incluido a voceros de otras organizaciones, que como las de pacientes y otras, son clave para el desarrollo del sistema de salud”. Se refieren a lo siguiente.

El pasado 4 de octubre se conoció otra carta en la que importantes entidades y organizaciones como AFIDRO, ASCIF (Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica), el Comité de Gestores Farmacéuticos de FENALCO, Pacientes Colombia y la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (FECOER) lamentaron no haber sido tenidos en cuenta en la mesa, a pesar de haber mostrado su disposición a participar. “Somos actores relevantes en el sistema de salud, desde los ámbitos de la producción, importación, gestión de medicamentos y como la representación de la voz de los pacientes”, defendían en esa carta.

Finalmente, en esta nueva comunicación, los firmantes reafirman “la solicitud de solucionar la crisis financiera actual del sistema de salud que requiere el pago de la deuda atrasada que el gobierno mantiene sobre los presupuestos máximos, además de corregir el déficit presupuestal de la UPC en el presente año. Esta última demanda, además de una respuesta del Estado que asegure su correcta financiación hacia futuro, como herramienta que le garantice a la población la protección individual del seguro de salud”.

En la Mesa participaron los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del Interior, Juan Fernando Cristo. También estuvieron presentes en algunos espacios especialistas del Ministerio de Hacienda para escuchar a los voceros y exponer la viabilidad de la reforma tanto a nivel político, como técnico y económico. Con las conclusiones, los congresistas correspondientes prepararán la ponencia que será discutida.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺