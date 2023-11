Minhacienda dice que nada lo obliga a presentar ya el aval fiscal de reforma a la salud

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la rendición de cuentas. Foto: Cortesía Minhacienda

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló en las últimas horas en un evento en Cartagena que su Ministerio tiene el aval fiscal de la reforma a la salud que ahora se discute en el Congreso, pero “no es obligatorio haberlo entregado. Nosotros podemos entregarlo en el último debate de la cuarta vuelta. Nadie dice que lo tengamos que entregar antes. El aval se está construyendo, ya lo tenemos listo, pero ya hay un anticipo y es que en la medida en que se invierta en Colombia en la atención primaria, se va reduciendo el gasto en mediana y alta complejidad, que es lo que hoy tiene con dificultades al sistema”, dijo.

“Si se hace salud preventiva, hay diagnóstico temprano y eso implica un mejor uso de recursos”, dijo Bonilla. Hay que recordar que a la fecha no existe un concepto fiscal del Ministerio de Hacienda sobre la reforma a la salud. Cuando se estaba tramitando el primer debate de la reforma a la salud en la comisión séptima de la Cámara, el Ministerio de Hacienda presentó un documento con proyecciones de costos de la reforma que, confirman a El Espectador desde esa cartera, son números provisionales. Este aval, que han pedido congresistas de todas las bancadas políticas, es importante porque brinda una evaluación y un análisis técnico sobre el impacto económico y financiero que una reforma puede tener en las finanzas del país.

Lo que se conoce hasta ahora sobre eso es una carta fechada del 19 de abril de 2023 y dirigida al entonces presidente de la comisión séptima, Agmeth Escaf Tijerino, en la que el Ministerio de Hacienda reitera que en cualquier momento del trámite del proyecto deberá presentar este concepto fiscal, tal como hoy defiende el ministro Bonilla. Estos números iniciales estiman que el modelo de salud que propone el proyecto costaría poco más de $9 billones en 2024, e iría aumentando hasta tener un gasto de $12.7 billones en 2033.

Durante el debate de este miércoles, Martha Alfonso Jurado también se refirió a este aval fiscal. “Sí está, y se hará público en el momento en el que el Ministerio de Hacienda haga sus aclaraciones en cuanto a las necesidades económicas de esta reforma. No se conoce porque permanentemente estamos haciendo ajustes y cambiando este proyecto, y es muy difícil hacer un estimativo sobre algo que está cambiando”, explicó Jurado. “Los ajustes que como congresistas hacemos van haciendo necesario un recalculo fiscal del Ministerio de Hacienda. Cuando haya un articulado más consolidado, tendremos acá ese aval fiscal”.

Las declaraciones de Bonilla, sin embargo, despertaron críticas en la oposición. “Acabé de escuchar la declaración del ministro de Hacienda, casi que diciendo ´Acá tengo guardado el concepto fiscal, pero demalas, no se los voy a dar y agradezcan si se los mando a las 12 de la noche del cuarto debate´. Así que eso no es una expresión de un debate democrático e informado”, dijo la congresista Jennifer Pedraza Sandoval. “Si ya tiene el concepto fiscal, ¿por qué no lo envían? ¿Qué es lo que están escondiendo?”.