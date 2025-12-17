Ministerio de Salud cumple una de las órdenes de la Corte Constitucional sobre la UPC

Por estos días, continúa debatiéndose cuál será el incremento de la UPC para el 2026. Foto: Óscar Pérez

En la mañana de este miércoles, 17 de diciembre, el Ministerio de Salud informó que ya le dio cumplimiento a una de las órdenes que le había dado la Corte Constitucional relacionada con la UPC.

Con una resolución, expedida dos días antes, el 15 de diciembre, el Minsalud ordena que se equipare al 95% la UPC del régimen subsidiado con la UPC del régimen contributivo, a partir del 2026. Como se lee en el documento, por años ha habido una diferencia entre ambas primas y, en diversas ocasiones, el alto tribunal había llamado la atención sobre esa brecha.

Por ejemplo, había sido una de los puntos centrales del Auto 007 de 2025 de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760, del Auto 996 de 2023 y del Auto 109 de 2021.

En varios de esos Autos, el alto tribunal había advertido que esa suma, que es el monto que paga el Estado a la EPS por cada usuario, debía equipararse en ambos regímenes y que la información proveniente del régimen subsidiado era deficiente, lo cual dificultaba el cálculo de la UPC.

“El Ministerio de Salud y Protección Social tampoco equiparó el porcentaje del valor de la prima del régimen subsidiado al 95% del monto establecido para la UPC del régimen contributivo, ya que actualmente la UPC del régimen subsidiado corresponde al 92,94% de la del régimen contributivo, por lo que aún falta acercarse en un 2,06%”, se lee, por ejemplo, en un apartado del Auto 109 de 2021.

Así mismo, en el Auto 007 la Corte le jaló las orejas al Minsalud porque el “cálculo de la UPC en el régimen subsidiado se había efectuado sin datos propios de las EPS de ese régimen”, una dificultad que había prevalecido durante varios años.

Por esos motivos, se lee en la resolución, en la sesión extraordinaria realizada el 15 de diciembre, “la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud recomendó por unanimidad equiparar la prima pura del Régimen Subsidiado con la prima pura del Régimen Contributivo al 95%, a partir de la vigencia 2026, teniendo en cuenta las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008 y el Auto 2049 de 2025 de la Corte Constitucional”.

Según dijo el Ministerio de Salud en un comunicado, con esta resolución “da un paso clave para cerrar aquella brecha y ”se avanza en la garantía del derecho fundamental a la salud, en condiciones de mayor equidad para toda la población".

En la práctica, de acuerdo con esa cartera, eso se traduce en que las EPS del régimen subsidiado recibirán una “significativa cantidad adicional de recursos para atender a su población afiliada”.

