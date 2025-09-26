Minsalud e INS desmienten que haya alerta por covid-19 en Bogotá

De esta manera, a través del Decreto 173 del 29 de abril de 2022, con el cual se elimina el uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados de la ciudad, y se establecieron otras medidas de protección para poblaciones que son vulnerables al COVID-19, y otras enfermedades respiratorias. Foto: Óscar Pérez

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) desmintieron la presunta existencia de una alerta epidemiológica por covid-19 en Bogotá y aseguraron que el monitoreo oficial apunta, de hecho, a una disminución de casos en lo que va de 2025, en comparación al año anterior.

En concreto, según los datos de la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud, entre enero y septiembre de 2025 se han confirmado 2.219 casos de covid-19 en Bogotá, lo que representa una reducción del 76 % frente al mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 9.280 casos.

La directora del INS, Diana Pava, informó que durante 2025 se han observado picos de contagio en dos momentos: entre marzo y abril (1.131), y entre agosto y septiembre (688). Sin embargo, según la funcionaria, estos repuntes corresponden a comportamientos estacionales normales de virus respiratorios.

“Los casos registrados en agosto y septiembre no han superado a los de marzo y abril, lo cual evidencia un comportamiento similar estacionario a los demás virus de interés y respiratorios, entre estos virus se encuentran sincitial respiratorio, adenovirus y covid”, sostuvo Pava.

Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hizo un llamado para que la ciudadanía se informe “únicamente a través de los canales oficiales del ministerio y del INS. Evitemos compartir contenidos no verificados que puedan generar miedo o desinformación”.

¿Cuál es la situación a nivel nacional?

En Colombia, la fuente oficial del seguimiento epidemiológico en los diferentes departamentos del país es el Boletín Epidemiológico Semanal del INS, el cual se actualiza semanalmente y está disponible a través del siguiente enlace.

Según el más reciente informe, a nivel nacional, durante la semana epidemiológica 37 (del 7 al 13 de septiembre), se registraron 6.222 casos de covid-19 en lo que va de 2025, lo que representa una disminución del 67 % en comparación con los 9.306 casos reportados en el mismo periodo de 2024.

