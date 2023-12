Ministro de salud responde a cuestionamientos sobre sus títulos académicos

Guillermo Alfonso Jaramillo responde a los cuestionamientos sobre sus títulos academicos. Foto: Mauricio Alvarado

El Ministerio de Salud convocó a una rueda de prensa este miércoles para responder a unos cuestionamientos que surgieron desde la cuenta de Edward Morrón en X (antes Twitter) y que ponen en duda los títulos académicos del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Morrón (quien dice que es especialista en asuntos penales, societarios y administrativos) señala que Jaramillo habría mentido sobre sus estudios en Suecia.

Jaramillo es médico especializado en cirugía cardiovascular y pediátrica. Estudió su pregrado en el Colegio Mayor del Rosario y sus posgrados los hizo en The Swedish Boardo of Health and Wellfare (Suecia), y en el Hospital Universitario de Uppsala (Suecia). Son precisamente estos últimos títulos los que Morrón pone en duda, señalando que se contactó con las universidades en ese país y ninguna tiene rastros de Jaramillo.

“En el año 1967 terminé el bachillerato. Pagué servicio militar y tuve la oportunidad de entrar a la Universidad del Tolima, pero gané una beca para estudiar en Holanda. Me fui al Rijks Hogere Landbouw School. Tuve la oportunidad de obtener el diploma en zootecnia, podríamos traducirlo así, entre 1968 y 1971. Regresé a Colombia y en 1972 comencé a estudiar medicina. Terminé el 20 de diciembre de 1977″, inició Jaramillo.

“Llegué a Suecia en 1989. Estuve 5 años, hasta 1994, para obtener el título de cirujano de tórax”, detalló el ministro, una educación de la que también mostró sus títulos. Jaramillo reveló el documento de convalidación de ICFES, en la que se certifican y convalidan sus estudios en la Universität Wien en Viena, Austria, y los realizados en The National Board of Health and Welfare en Estocolmo, Suecia. Mientras hablaba, el ministro de salud presentaba copias de sus títulos y los documentos que los certifican en Colombia.

El ministro señaló, por ejemplo, que el 20 de abril de 1995 la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) certificó que él llenaba todos “los requisitos académicos fijados por la Asociación para ser registrado como Especialista en Cirugía de Tórax y Cardiovascular”

Sobre su vida en Suecia, el ministro continuó contando algunos detalles. Por ejemplo, los “fellow” que hizo. En el ámbito de la medicina, el término “fellow” se utiliza comúnmente para referirse a un médico que ha completado su residencia y está recibiendo entrenamiento adicional en una subespecialidad médica específica. Este periodo de entrenamiento avanzado se conoce como “fellowship” o beca en medicina.

Jaramillo señala que hizo esos entrenamientos en el Hospital Universitario de Uppsala y en el Hospital Universitario Lund, ambos en Suecia, en donde no estuvo matriculado en la universidad, sino entrenándose en cirugía cardiaca. Sobre si esos “fellows” equivalen a una especialización en Colombia (y si así las convalidó) Jaramillo respondió: “Existen las convalidaciones para estas dos: yo no vi necesario tener que convalidar esos fellows. No sé si me equivoqué. Tal vez hay un error, puede haber una situación. Yo no fui el que escribí la hoja de vida, pero lo que digo yo claramente es que le pregunté a los médicos qué es un fellow”.

“Una vez finalicé mi preparación académica, regresé al país a ejercer mi profesión como médico cirujano, llevando a cabo un sinnúmero de procedimientos e intervenciones quirúrgicas con profundo sentido de ética, humanismo y responsabilidad social, lo cual ha sido un derrotero de todas mis actuaciones. Situación que ha sido motivo de las mayores satisfacciones personales, habida cuenta que, años después, la vida me ha permitido encontrarme con los que otrora fueran mis pacientes, siendo ellos apenas unos niños y niñas”, se puede leer en el comunicado que entregó Jaramillo.

“Nunca he mentido sobre mi vida persona, académica y profesional, la cual ha sido ampliamente escrutada y examinada tanto a nivel regional como nacional en el marco de mi conocida trayectoria política de más de cuarenta años”, finalizó el ministro.