Minsalud abre inscripciones para servicio social obligatorio de profesionales de la salud

Las plazas serán asignadas a mediados de julio. Foto: Minsalud

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Salud anunció la apertura del tercer proceso para la asignación de plazas del servicio social obligatorio en 2026. Esta convocatoria, que cobija a varias profesiones del sector salud y hace parte de los requisitos de grado, estará abierta por pocos días.

El servicio social obligatorio para profesionales de la salud aplica a profesionales de bacteriología, enfermería, medicina y odontología. El objetivo es cubrir las plazas disponibles que reportan las entidades territoriales.

De acuerdo con el Minsalud, para esta tercera convocatoria del año se reportaron 1.360 plazas por parte de las secretarías municipales y departamentales de Salud.

El proceso de inscripción se habilitó ayer, 23 de junio, y estará disponible hasta el 02 de julio. Luego del proceso de revisión y asignación, los resultados se darán a conocer el próximo 16 de julio, de acuerdo con la entidad.

¿Cómo inscribirse a la convocatoria para el Servicio Social Obligatorio 2026?

El proceso de inscripción se realiza diligenciando un formulario que se encuentra habilitado en la página web del Ministerio de Salud. Este trámite es gratuito, directamente con el Minsalud y no requiere de ningún intermediario.

Las personas que no hagan la inscripción mediante este formulario entre el 23 de junio y el 02 de julio no podrán participar del proceso de asignación de plazas.

En esa inscripción, los aspirantes deben escoger cinco plazas de su interés y ubicarlas, por departamento, por orden de preferencia. El listado de vacantes disponibles, la remuneración para cada plaza, su ubicación y los incentivos que se ofrecen están disponibles en el listado que publicó el Minsalud.

La entidad recomienda hacer este proceso de inscripción con anticipación, ya que, si se encuentran errores, estos solo podrán ser subsanados antes del cierre del plazo.

“Se recomienda la revisión oportuna y constante del correo electrónico personal reportado al momento de la inscripción (bandeja de entrada o bandeja de spam), para efectos de establecer el posible rechazo de la inscripción y efectuar los ajustes pertinentes”, añadió la entidad en un comunicado.

Es importante tener en cuenta que para el proceso de inscripción, tal como lo dio a conocer el Minsalud, es necesario contar con los siguientes documentos:

Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, o Permiso de Protección Temporal escaneado por las dos caras.

Diploma de grado escaneado por las dos caras evidenciando libro y folio cuando lo contenga.

Acta de grado.

Si el título se obtuvo en el exterior, debe anexar la resolución de convalidación expedida por el Ministerio de Educación Nacional, debidamente ejecutoriada, y el documento de identificación con el cual se le aprobó.

De no estar graduado, debe anexar la certificación de la Institución de Educación Superior donde quede expresado el compromiso de grado en una fecha previa al 31 de julio de 2026 .

Documento que soporte la condición de prioridad, si la tiene.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺