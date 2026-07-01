Minsalud adopta una nueva hoja de ruta para prevenir y atender el cáncer en Colombia

El Gobierno adoptó el nuevo Plan Decenal para el Control del Cáncer, una hoja de ruta que orientará las acciones del país hasta 2035. Foto: Pexels - Pexels

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Colombia ya cuenta con un nuevo Plan Decenal para el Control del Cáncer. El Ministerio de Salud adoptó la estrategia que orientará durante los próximos diez años las acciones del país frente a una de las principales causas de enfermedad y muerte, con el propósito de fortalecer la prevención, la detección temprana, el diagnóstico oportuno, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. El nuevo plan reemplaza la hoja de ruta adoptada en 2013 y busca, según Minsalud, responder a los desafíos que aún enfrenta el país para garantizar una atención oportuna a los pacientes con cáncer, especialmente fuera de las principales ciudades. Por eso, uno de sus principales ejes será el enfoque territorial.

Según explicó el Ministerio, el objetivo es reducir las desigualdades en el acceso a los servicios de salud para que las personas con cáncer puedan recibir atención integral sin que su lugar de residencia determine las oportunidades de diagnóstico o tratamiento.

La estrategia también plantea fortalecer las acciones de prevención y control de factores de riesgo, mejorar la detección temprana de distintos tipos de cáncer y consolidar un modelo de atención que acompañe a los pacientes durante todo el proceso de la enfermedad, desde el diagnóstico hasta la rehabilitación y los cuidados paliativos.

Otro de los componentes del plan será el fortalecimiento del talento humano en salud, la participación de las comunidades y el uso de sistemas de información para hacer seguimiento a los resultados y orientar las decisiones de política pública. El documento también prevé asistencia técnica permanente a las entidades territoriales para facilitar la implementación de las acciones previstas hasta 2035. La implementación tendrá como líder al Instituto Nacional de Cancerología, aunque también involucrará a las entidades territoriales, las EPS, las IPS, las administradoras de riesgos laborales y los demás actores del sistema de salud. El Ministerio y el Instituto realizarán seguimientos periódicos para evaluar el cumplimiento de las metas y hacer ajustes cuando sea necesario.

La implementación del plan quedó dividida en tres etapas. La primera corresponde al alistamiento, que se desarrollará durante el primer semestre de 2026 y estará enfocada en preparar a las entidades territoriales para poner en marcha la estrategia. En este periodo, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Cancerología fortalecerán las capacidades de los equipos responsables del control del cáncer, adecuarán las metodologías de planeación, seguimiento y evaluación, brindarán asistencia técnica a departamentos y distritos y acompañarán la elaboración de los análisis de situación del cáncer.

La segunda etapa, de implementación, abarcará el periodo comprendido entre 2026 y 2035. Durante esos años, los departamentos, distritos y municipios deberán incorporar las líneas estratégicas del plan en sus planes territoriales de salud y articularlas con sus planes de desarrollo. La ejecución incluirá la puesta en marcha de los ejes, estrategias y metas definidos en el Plan Decenal, en coordinación con las EPS, las IPS, el Instituto Nacional de Cancerología y los demás actores del sistema de salud.

Finalmente, la tercera etapa estará dedicada a la evaluación. El Minsalud y el Instituto Nacional de Cancerología realizarán un seguimiento trimestral y anual a las metas establecidas, mientras que las evaluaciones formales del proceso de implementación quedaron programadas para los años 2028, 2030 y 2035. Además, las entidades territoriales deberán monitorear el cumplimiento del plan en sus respectivas jurisdicciones, siempre de acuerdo con la metodología del Gobierno.

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