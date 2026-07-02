Minsalud busca destinar $300.000 millones para dar paso a nuevo sistema de salud indígena

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habló de las razones detrás del aumento del 5,36 % en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025. /José Vargas Foto: José Vargas

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El Ministerio de Salud de Guillermo Alfonso Jaramillo publicó en las últimas horas para recibir comentarios un proyecto de resolución que define cómo se ejecutarán hasta COP $300.000 millones destinados a apoyar la transición de la Asociación Indígena del Cauca (AIC EPS-I) hacia el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI).

Para entender de qué se trata esta decisión, primero hay que comprender qué son la AIC EPS-I y el SISPI. La Asociación Indígena del Cauca (AIC EPS-I) ha sido, durante años, la entidad encargada de administrar el aseguramiento en salud de miles de indígenas afiliados al régimen subsidiado. Es decir, ha funcionado como una EPS indígena: recibe los recursos del sistema de salud, organiza la atención de sus afiliados y contrata con hospitales, clínicas y otros prestadores los servicios médicos que requieren sus usuarios.

El Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI), en cambio, es un modelo diferente. No es una EPS, sino un sistema de salud diseñado por los pueblos indígenas para organizar la prestación de los servicios de acuerdo con sus autoridades, su organización y su visión propia de la salud y la enfermedad. Según explica el Gobierno, el SISPI busca articular la medicina occidental con los saberes y las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, respetando su autonomía y su cosmovisión. En el caso del Cauca, el SISPI será administrado por el Territorio Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

En ese contexto, el Gobierno decidió que la AIC EPS-I deje de operar como EPS y que sus funciones sean entonces asumidas progresivamente por el SISPI en cabeza del CRIC.

Como ese cambio implica cerrar la operación de la EPS, trasladar a sus afiliados y pagar las obligaciones pendientes con hospitales y proveedores, el Decreto Ley 0333 de 2026 autorizó destinar hasta COP $300.000 millones para facilitar esa transición. Lo que hace ahora el proyecto de resolución es definir cómo se desembolsarán esos recursos, quiénes podrán recibirlos y qué requisitos deberán cumplirse antes de cada giro.

¿Y qué dice el proyecto?

Los COP $300.000 millones no serán entregados directamente al CRIC para que los administre libremente. La mayor parte de esos recursos tendrá un destino específico: pagar las deudas que la AIC EPS-I mantiene con hospitales, clínicas, instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y proveedores de tecnologías y servicios médicos que atendieron a la población afiliada al régimen subsidiado. Si la resolución entra en vigor, el Ministerio de Salud transferirá los recursos a la ADRES, el llamado “banco de la salud”, que será la encargada de administrarlos en una cuenta independiente.

Posteriormente, la ADRES girará directamente el dinero a las IPS y proveedores, sin que los recursos pasen por la AIC EPS-I o por el CRIC. Según el proyecto de norma, este mecanismo busca garantizar que el dinero llegue efectivamente a quienes prestaron los servicios de salud y dar mayor trazabilidad al uso de los recursos públicos.

Sin embargo, eso no significa que la AIC EPS-I quede por fuera del proceso. La entidad será la encargada de elaborar el listado de las IPS y proveedores que recibirán los pagos, así como de certificar los montos adeudados. Esa información deberá ser revisada y validada por la Superintendencia Nacional de Salud, que verificará que los beneficiarios y los valores coincidan con los procesos de conciliación y depuración de cartera realizados previamente. Solo después de esa validación la ADRES podrá efectuar los giros.

En la práctica, el mecanismo guarda similitudes con el llamado giro directo. Aunque la ADRES será la encargada de transferir los recursos, será la AIC EPS-I la que definirá qué IPS y proveedores serán beneficiarios de los pagos y por qué montos, información que posteriormente deberá ser validada por la Superintendencia Nacional de Salud. Hay que recordar que ese esquema ha recibido algunas críticas. Diversos hospitales y clínicas han cuestionado que sean las EPS las que determinen el orden de priorización de los pagos, lo que, según algunos gremios de prestadores, puede favorecer a unos acreedores sobre otros y prolongar la espera de instituciones con facturas igualmente reconocidas.

Ahora, algo importante que deja claro Minsalud es que los COP $300.000 millones representan un apoyo extraordinario para facilitar la transición, pero no necesariamente cubrirán la totalidad de las obligaciones de la AIC EPS-I. De hecho, el proyecto señala que cualquier deuda que permanezca pendiente después de utilizar esos recursos deberá quedar saldada antes de la puesta en funcionamiento del SISPI. Con ello, el Gobierno busca que el nuevo sistema indígena comience a operar sin heredar pasivos financieros de la EPS.

El proyecto establece que la transición no podrá traducirse en interrupciones en la atención de los usuarios. Por ello, dispone que la AIC EPS-I, el CRIC y las instituciones prestadoras de servicios de salud deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad, oportunidad, integralidad y calidad de la atención durante el cambio.

Finalmente, y además del control previo sobre los giros, la Supersalud tendrá la tarea de hacer seguimiento permanente al proceso de transición. Entre otras funciones, deberá verificar que las IPS y proveedores registren correctamente los pagos recibidos, que la AIC EPS-I actualice su información financiera y que los recursos sean utilizados conforme a la destinación prevista en el decreto y en la resolución. Por su parte, la ADRES también deberá publicar los giros efectuados y certificar oficialmente cada desembolso realizado.

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