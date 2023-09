Minsalud da por superados todos los impactos del ataque digital a sus plataformas

Ahora se requiere ejecutar los protocolos necesarios para realizar los procesos de actualización de registros, reportes e informes del sector que fueron creados en la contingencia. Foto: EFE - Oskar Burgos

Este lunes el Ministerio de Salud informó que fueron restablecidos en su totalidad todos los servicios y aplicativos tecnológicos y digitales a nivel interno y externo que resultaron afectados tras el ataque cibernético a la empresa IFX Networks, el pasado 12 de septiembre. “Esto se logra con las acciones de contingencia y restablecimiento del servicio adoptadas por el Puesto de Mando Unificado Cibernético (PMU Ciber), implementado por el Gobierno Nacional, la empresa IFX Network, y las diferentes Entidades, en coordinación con el PMU”, dijo el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

Aparentemente, se trató de un proceso complejo. La Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación - OTIC de la entidad, infirmó que “el Ministerio de Salud es la entidad de Gobierno que más activos informáticos tiene dispuestos en la nube privada de IFX Networks y, por lo tanto, la revisión, aseguramiento, y demás acciones requeridas para el restablecimiento de más de 350 activos informáticos del Ministerio en la nueva plataforma dispuesta por el proveedor, fue un trabajo de alta complejidad y requirió un gran esfuerzo por parte de decenas de colaboradores tanto de la OTIC, como de las dependencias misionales y proveedores de la entidad”. El trabajo, sin embargo, no termina con esto.

Ahora se requiere ejecutar los protocolos necesarios para realizar los procesos de actualización de registros, reportes e informes del sector que fueron creados en la contingencia. A partir de ahora, Minsalud habilitará de nuevo el acceso a los sistemas de información de la entidad y dará directrices para que las diferentes entidades del sector realicen las acciones requeridas para la actualización de registros.

El sector salud no fue ajeno al incidente cibernético que vivió el estado colombiano: plataformas del Ministerio de Salud y, especialmente, la SuperIntendencia Nacional de Salud, fueron blanco de los ataques. La Supersalud fue una de las instituciones más impactadas. La entidad confirmó en su momento que la plataforma donde se radican las quejas y la correspondencia, así como los sistemas de gestión de auditorías, de inventarios y de control de las entidades promotras de salud (EPS) se vieron afectadas.

La Adres, el llamado banco de la salud, informó en días anteriores que no fue blanco directo de los ataques, pero explicó que al tener sus plataformas conectadas a las del Ministerio de Salud (que sí fueron vulneradas) hubo interrupción en la comunicación de algunos sistemas de información. La vulnerabilidad de las instituciones de salud no es una realidad particular en Colombia. Al manejar información sensible de millones de personas, estas plataformas suelen despertar gran interés en la ciberdelincuencia.

De acuerdo con el Cyber Security Report 2023 de Check Point Software, en 2022 el sector salud a nivel global registró 74 % más ciberataques que en 2021, el aumento más alto de incidentes de todas las industrias.