Minsalud dice que cierre de servicios es por instituciones privadas. Esto responde un grupo de IPS

Hace un par de días, el Ministerio de Salud publicó un comunicado en el que aseguró que los cierres permanentes de algunos servicios de salud no obedecen a alguna política del Gobierno, ni a una crisis del sistema.

“Los hechos son claros: quienes están cerrando son instituciones privadas que deciden hacerlo porque no les resulta rentable para su negocio seguir atendiendo la gente”, afirmó la cartera. “Mientras tanto, el sistema público sigue en pie, creciendo y sosteniendo la atención de millones de colombianos”.

El Minsalud presentó cifras del Informe de la Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (UNIPS), que se basa en información de las Secretarías de Salud al Registro Especial de Prestadores de Servicios (REPS).

Según estos datos, entre enero y junio de 2025 se abrieron 6.480 nuevos servicios de salud públicos y privados en Colombia. Además, con corte a de junio de 2025, el país contaba con 158.901 servicios habilitados entre hospitales, centros de salud y consultorios.

La cartera sostuvo que, cuando hay cierres temporales, se debe a ajustes técnicos, remodelaciones o trámites administrativos, es decir, una pausa por mejoras. “Se detiene la atención para modernizar o ampliar la capacidad del servicio y volver abrir, y eso pasa todo el tiempo en salud”, afirmó.

Esto respondieron las IPS

Por medio de una carta dirigida al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) reaccionó al comunicado de la cartera y manifestó su preocupación por las dificultades para prestar servicios de salud que enfrentan sus instituciones afiliadas públicas, privadas y mixtas, así como de alta, mediana, baja complejidad, ambulatorias y de atención domiciliaria.

“Tal como lo hemos expresado en diversos espacios, hacíamos un llamado de auxilio y señalábamos que la coyuntura requería de una atención urgente y precisa. Hoy debemos advertir que expresiones que circunscriben el cierre de servicios a razones e intereses meramente lucrativos, no hacen justicia a toda la dedicación de este sector prestador para enfrentar los factores críticos por usted bien conocidos”, se lee en la carta.

La ACHC argumentó que el cierre de los servicios no responde a una decisión voluntaria y netamente privada, sino a desenlaces involuntarios o de fuerza mayor, independientemente de la naturaleza jurídica del prestador.

También aseguró que este deterioro se ha acelerado en los últimos cortes, especialmente por las EPS intervenidas, aunque reconoce que el problema de flujo de recursos viene desde hace tiempo. Además, señaló que las IPS se han esforzado por cumplir con sus obligaciones con los profesionales y los proveedores, pero la falta de ingresos limita su capacidad. La irregularidad en los pagos, agregó, impide que las instituciones gestionen y programen las atenciones de manera adecuada.

La asociación sostuvo que ha hecho llegar las cifras y evidencias al despacho del Minsalud, sumadas a las propuestas de soluciones para evitar que se llegue al cierre de los servicios. En ese sentido, pidió que se adopten mecanismos inmediatos para que el giro y pago a los prestadores sea constante, oportuno y conforme a los servicios brindados, y así evitar mayores impactos en la población.

“Este gremio, que representa IPS de diversa naturaleza y presentes en todo el territorio nacional ha defendido la importancia de la mezcla público – privada en la atención de los servicios de salud. Esperamos se reconozca todo lo que aportamos en nuestro rol institucional esencial de defender la salud y vida de los colombianos”.

