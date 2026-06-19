Minsalud implementará estrategia para reforzar la vacunación contra el sarampión en bebés. Foto: El Espectador - José Vargas

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El Ministerio de Salud anunció este viernes, 19 de junio, la implementación temporal de una nueva estrategia para reforzar la vacunación contra el sarampión y la rubéola (SR), o triple viral (SRP), en niñas y niños entre los 6 y 11 meses de edad.

Bajo el nombre de “Dosis Cero”, la medida busca fortalecer la protección de la población infantil frente a estas enfermedades y reducir el riesgo de importación y circulación del virus en Colombia.

“El aumento de casos de sarampión en países como México, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Perú y Bolivia ha incrementado el riesgo de importación del virus en las Américas. Este escenario cobra especial relevancia en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que ha intensificado la movilidad internacional de viajeros entre países”, indicó el Ministerio de Salud, a través de un comunicado.

Según precisó la cartera de Salud, esta medida no reemplaza el esquema regular de vacunación. En Colombia, teniendo en cuenta que la inmunidad transmitida por la madre suele proteger a los bebés hasta cerca de los seis meses, la primera dosis de la vacuna triple viral —que protege contra sarampión, rubéola y paperas— se aplica al cumplir el primer año de vida. De esta manera, la medida busca reforzar la respuesta inmunológica durante este periodo de mayor vulnerabilidad, en concreto entre los 6 y 11 meses de edad.

Según recordó el Ministerio, las poblaciones priorizadas para la vacunación contra el sarampión son:

Niñas y niños de 6 a 11 meses de edad para la aplicación de la dosis cero.

Menores de 11 años con esquemas de vacunación incompletos.

Adolescentes entre 10 y 16 años pendientes de dosis adicionales.

Viajeros internacionales, especialmente aquellos con destinos que reporten casos como México, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Perú y Bolivia.

Jornada de vacunatón nacional

El Ministerio de Salud también anunció que se realizará una gran vacunación nacional el próximo 20 de junio. “La jornada contará con más de 3.000 puntos de vacunación habilitados y el despliegue de equipos extramurales y equipos básicos de salud para acercar los servicios de inmunización a la población”, indicó la cartera.

Durante esta jornada, además de la vacuna contra el sarampión, se ofertarán todas las vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con énfasis en la protección contra la fiebre amarilla, enfermedad que continúa representando un riesgo en algunas zonas del país.

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