Minsalud no ha cumplido con el plan para mejorar el acceso a la salud: Corte Constitucional

Después de tres años, el Ministerio de Salud no ha cumplido con las actividades propuestas para garantizar el acceso a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud en condiciones de oportunidad. Así lo afirmó la Corte Constitucional después de evaluar diferentes aspectos del sistema salud.

La Corte analizó los tiempos de espera para la prestación de los diferentes servicios, las quejas interpuestas ante la Superintendencia de Salud, y la oportunidad para citas con especialistas. Como resultado, declararon un nivel de cumplimiento bajo del Auto 584 de 2022 y la Sentencia T-760 de 2008.

Esta sentencia básicamente declara que toda persona tiene el derecho constitucional a acceder a los servicios de salud que requiera con necesidad, mientras que el auto le daba un seguimiento. En este último documento, la Corte encontró que ya se venía incumpliendo la sentencia y ordenó al ministerio, entre otras cosas, crear e implementar instrumentos que permitan disminuir y cesar los problemas relacionados con los servicios.

La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 encontró dos cosas principalmente. Primero, que Minsalud no cumplió con las actividades que la misma cartera planteó en los cronogramas y planes de trabajo, para definir los tiempos máximos en los cuales deben asignarse las citas de medicina especializada y realizarse los diferentes procedimientos.

Segundo, que no implementó medidas para regular e iniciar el registro que permita recaudar la información sobre el tiempo que tardan los pacientes en ser atendidos en urgencias, en asignarles una cita especializada, en realizar y dispensar procedimientos, tecnologías y medicamentos que les fueron ordenados.

Además, la Sala evidenció que los tiempos de espera en el servicio de urgencias aumentaron de 22,38 minutos en 2020, a 26,16 minutos en 2021; luego pasó a 26,13 minutos en 2022 y después a 24,22 minutos en 2023, “lo cual refleja un retroceso”, según la Corte.

Las tutelas que buscan la asignación de citas médicas también mostraron un incremento, así: para el año 2021 en un 12,4 %; 2022 un 17,19 % y para 2023 un 22,24 %.

