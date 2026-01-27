Minsalud precisó quiénes deben aplicarse la dosis de refuerzo contra la fiebre amarilla

Según informó la cartera, entre enero de 2024 y en lo corrido de 2026 se han confirmado 155 casos de fiebre amarilla en 10 departamentos del país. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

El Ministerio de Salud emitió una circular en la que emite una serie de recomendaciones en torno a la aplicación de dosis de refuerzo de vacunas contra la fiebre amarilla, en el marco de la declaratoria de emergencia en salud pública por los brotes detectados en Colombia.

Según informó la cartera, entre enero de 2024 y en lo corrido de 2026 se han confirmado 155 casos de fiebre amarilla en 10 departamentos del país. En cuanto a la mortalidad durante 2024, 2025 y lo corrido de 2026, se han registrado 68 fallecimientos.

“El virus de la fiebre amarilla es un arbovirus del género Flavivírus transmitido por mosquitos de los géneros Haemagogus y Sabethes, relacionados con transmisión selvática, y Aedes en contextos urbanos, de alto poder epidémico, con una letalidad de hasta el 75% en brotes, siendo una de las más altas entre las enfermedades transmisibles prevenibles por vacunación“, se lee en la circular emitida el 26 de enero de 2026.

En este contexto, la cartera mencionó varios estudios recientes realizados en la región cuyos resultados han apuntado la necesidad de aplicar dosis de refuerzo en ciertos contextos y poblaciones.

De esta manera, el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización (CNPI) emitió una serie de recomendaciones para la aplicación de dosis de refuerzo en municipios con circulación viral activa y para grupos poblacionales de riesgo en el marco de la emergencia sanitaria.

Estos son los grupos priorizados:

El Ministerio de Salud recomendó la aplicación de dosis de refuerzo para aquellas zonas con brotes activos, mujeres que recibieron la vacuna de fiebre amarilla durante la gestación, personas con VIH (en ciertos casos) y, entre otros, personas vacunadas con dosis fraccionadas.

Personas que hayan sido vacunadas hace más de 10 años y que sean residentes o que se desplacen a los siguientes municipios del departamento del Tolima: Cunday, Villarrica, Icononzo, Purificación, Prado, Dolores, Chaparral, Ataco, Planadas, Rioblanco y los que defina, adicionalmente el Ministerio de Salud,

Mujeres que recibieron la vacuna de fiebre amarilla durante la gestación y que sean residentes o que se desplacen a los municipios priorizados. Esta dosis de refuerzo se aplicará 6 meses después de terminar el embarazo,

Personas que viven con VIH, y aquellas personas que recibieron un trasplante de células madre hematopoyéticas después de recibir una dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla y que presenten la inmunocompetencia suficiente para vacunarse de forma segura,

Trabajadores de laboratorio que manipulan virus salvaje de fiebre amarilla y que tengan más de 10 años de vacunación previa,

Personas vacunadas con dosis fraccionada de la vacuna contra la fiebre amarilla en otros países que sean residentes o que se desplacen a los municipios descritos en el numeral 1.

Acá puede leer la circular completa:

