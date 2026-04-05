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Minsalud quiere reglamentar la “Ley Jerónimo”, pero hay vacíos que preocupan a especialistas

El Ministerio de Salud presentó la reglamentación de la Ley Jerónimo, una norma que busca facilitar la búsqueda de donantes y mejorar los trasplantes usados en enfermedades como la leucemia. Aunque la propuesta incluye avances que especialistas consideran importantes, advierten vacíos técnicos y piden ajustes para que realmente beneficie a los pacientes.

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Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
06 de abril de 2026 - 12:24 a. m.
La Ley Jerónimo ordena crear un Registro Nacional Público de Donantes que se articularía con otros registros a nivel nacional e internacional.
La Ley Jerónimo ordena crear un Registro Nacional Público de Donantes que se articularía con otros registros a nivel nacional e internacional.
Foto: Getty Images

El Ministerio de Salud está preparando una nueva regulación para la donación y el trasplante de las células que permiten producir la sangre y que se utilizan para tratar enfermedades graves como la leucemia: las Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH).

Es una regulación que surge de una ley que tramitó en el Congreso, hace más de cuatro años, la senadora conservadora Nadya Blel Scaff. Conocida como “Ley Jerónimo”, hacía referencia al caso de Jerónimo Lozano, un niño de 13 años con leucemia linfoblástica aguda que falleció en la Clínica del...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
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Juanes(dt6mz)Hace 1 hora
Honestamente, que buena noticia! Ojalá los centros de investigación y demás actores consigan subsanar y aclarar las cosas con el MinSalud, porque esto es bastante, bastante bueno.
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