Minsalud quiere reglamentar la “Ley Jerónimo”, pero hay vacíos que preocupan a especialistas

La Ley Jerónimo ordena crear un Registro Nacional Público de Donantes que se articularía con otros registros a nivel nacional e internacional. Foto: Getty Images

El Ministerio de Salud está preparando una nueva regulación para la donación y el trasplante de las células que permiten producir la sangre y que se utilizan para tratar enfermedades graves como la leucemia: las Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH).

Es una regulación que surge de una ley que tramitó en el Congreso, hace más de cuatro años, la senadora conservadora Nadya Blel Scaff. Conocida como “Ley Jerónimo”, hacía referencia al caso de Jerónimo Lozano, un niño de 13 años con leucemia linfoblástica aguda que falleció en la Clínica del...