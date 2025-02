Minsalud recusa a magistrado clave en decisiones sobre la UPC y presupuestos máximos

José Fernando Reyes, integrante de la Sala Especial de Seguimiento a la T760 de 2008. Foto: Óscar Pérez

El Ministerio de Salud, representado por Rodolfo Enrique Salas, presentó este lunes una recusación contra el magistrado de la Corte Constitucional José Fernando Reyes Cuartas, quien ha liderado las ponencias de ese tribunal sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos en el sistema de salud.

Reyes Cuartas integra la llamada Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, junto con los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Miguel Polo Rosero. En este contexto, dicha sala ha emitido varias decisiones clave. En diciembre de 2024, mediante el Auto 2049, declaró el incumplimiento del componente de suficiencia de los presupuestos máximos y abrió un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud. Posteriormente, en enero de 2025, con el Auto 007, determinó que la UPC no garantizaba suficiencia financiera para los regímenes de salud contributivo y subsidiado.

Según el documento de recusación, al que este medio tuvo acceso, el Ministerio de Salud argumenta que algunas declaraciones públicas de Reyes podrían constituir prejuzgamiento sobre temas que aún debe resolver dentro del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008. En particular, señala que el magistrado ha emitido decisiones constantes sobre el financiamiento del sistema de salud con recursos públicos y que, además, en una entrevista televisiva realizó afirmaciones que fueron ampliamente replicadas en redes sociales, generando un alto impacto mediático.

Para el Minsalud, el problema radica en que al manifestar públicamente que el sistema enfrenta una crisis financiera por falta de recursos suficientes, Reyes Cuartas habría adoptado una postura anticipada sobre un asunto que debe evaluar con imparcialidad dentro de la sala. Esto, según el documento, podría constituir un conflicto de interés o comprometer su objetividad al momento de decidir.

En la recusación, se enfatiza que la Sala Especial tiene la responsabilidad de analizar, con base en pruebas, si el sistema de salud atraviesa una crisis financiera y si los recursos son suficientes. Sin embargo, las declaraciones del magistrado en medios de comunicación podrían interpretarse como una toma de posición previa, lo que afectaría la percepción de imparcialidad en sus decisiones.

“Si bien es cierto, el Honorable Magistrado Dr. José Fernando Reyes Cuartas por su condición de magistrado no pierde su condición de ciudadano ni mucho menos de usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sí se predica de él un comportamiento especial”, se lee en un aparte del documento. “Él debe garantizar su imparcialidad y criterio objetivo como garante de la recta impartición de justicia”.

El Minsalud solicita a los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Miguel Polo Rosero que inicien el trámite de recusación contra el magistrado Reyes Cuartas. Para ello, pide que se siga el procedimiento establecido en los artículos 25 a 31 del Decreto 2067 de 1991, garantizando el debido proceso en la evaluación de su imparcialidad como magistrado sustanciador e integrante de la sala.

Las razones de Minsalud

La recusación se concentra en una entrevista que dio el magistrado Reyes al canal RCN. En ella, relató su experiencia personal con el acceso a medicamentos.

Reyes explicó que, a pesar de estar afiliado a una EPS con medicina prepagada desde 1997, nunca antes había tenido que interponer una tutela para recibir un tratamiento. “Yo quisiera decirles por ejemplo mi experiencia particular, yo soy afiliado a una EPS con medicina prepagada desde el año 97, nunca había tenido que interponer una acción de tutela, en los últimos tres (3) meses he interpuesto dos (2), los últimos tres (3) meses, (2) dos acciones de tutela porque me niegan medicamentos que, que me recetan”, se lee en la transcripción que hizo Minsalud de las declaraciones de Reyes. “(...) Algo está pasando algo está pasando con, con la salud que, que los ciudadanos de a pie tenemos que ir donde un juez para que las cosas que nos tendrían que dar no las entregaran”.

Debido a esas declaraciones, la periodista que estaba haciendo la entrevista, según Minsalud, destacó que “incluso” el presidente de la Corte Constitucional ha tenido que acudir a una tutela para reclamar sus medicamentos, lo que, según Reyes Cuartas, refleja la gravedad de la situación en el sistema de salud. “Yo creo, por mi caso particular, que será el de muchísimos colombianos, que es verdad que las cosas pueden no estar funcionando como todos quisiéramos”, afirmó el magistrado.

Sobre el alto volumen de demandas relacionadas con la salud que llegan a la Corte Constitucional, Reyes Cuartas calificó la cifra como “exorbitante” y señaló que esto evidencia una gran demanda de justicia en este ámbito. Explicó que el derecho a la salud es el más tutelado en el país y que “las tutelas en salud siempre van al alza, y cuando los sistemas se tornan deficitarios, pues obviamente crecen”.

Minsalud considera que esas declaraciones constituyen un “prejuzgamiento” sobre el estado del sistema de salud en Colombia, en particular en lo que respecta a la disponibilidad de medicamentos y una supuesta crisis en el sector. Para la cartera, lo dicho por la periodista refuerza esta percepción al afirmar: “La situación con los medicamentos en el país genera preocupación, tanto así que hasta el Presidente de la Corte Constitucional ha tenido que meter tutelas para que le entreguen medicinas”. Según Minsalud, este planteamiento sugiere que existe un desabastecimiento generalizado, lo cual, en su opinión, no ha sido comprobado.

El Ministerio señala específicamente algunas frases de Reyes que, en su opinión, refuerzan el supuesto prejuzgamiento. Entre ellas: “Algo está pasando con la salud que los ciudadanos de a pie tenemos que ir donde un juez para que las cosas que nos tendrían que dar nos las entreguen” y “Las tutelas en salud siempre van al alza y cuando los sistemas se tornan deficitarios, pues obviamente crecen”.

A juicio del Ministerio, estas declaraciones transmiten la idea de que el sistema de salud está en crisis, lo que podría generar alarma entre los ciudadanos.

La nulidad que pidió Minsalud

Hace cinco días, el Ministerio de Salud también solicitó la nulidad del Auto 007 de 2025 argumentando que dicha decisión adolece de irregularidades procesales y vulnera derechos fundamentales como el debido proceso, la defensa y la contradicción. Este auto reconoció un “incumplimiento general” en la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y ordenó mesas de trabajo para su reajuste.

En su solicitud, el Minsalud sostiene que la Corte se extralimitó en sus funciones al ordenar ajustes a la UPC de años anteriores, ignorando que esta es una prima ex ante que no admite modificaciones ex post. Además, señala que el auto “carece de sustento probatorio” para afirmar la insuficiencia de la UPC en 2024 y que se hizo una valoración arbitraria de las pruebas presentadas, omitiendo otras relevantes.

Pese a esta solicitud de nulidad, el Ministerio aclaró que cumplirá las órdenes impartidas en el Auto 007 y en el Auto 2049 de 2024, que se refiere a los presupuestos máximos.

