Minsalud responde a críticas por su comentario sobre EPS y reforma a la salud

Imagen de referencia - Ministro de salud durante la aprobación de la Reforma a la salud en la Cámara de Representantes Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha estado en medio de críticas después de unas declaraciones que entregó durante la audiencia pública sobre la reforma a la salud, que se realizó el pasado lunes, 12 de mayo, en la Comisión Séptima del Senado.

“Las tenemos (a las EPS) en cuidados intensivos ahí para que salga la reforma, porque allí nosotros hemos planteado que hay que pagar las deudas”, fueron las declaraciones de Jaramillo.

Recientemente, en un comunicado, la cartera se pronunció sobre el tema. Explicó que en la visita de Jaramillo a Neiva, un día después de la audiencia, algunos medios locales y regionales publicaron artículos periodísticos señalando que el ministro estaba “manteniendo las EPS en cuidados intensivos para que se apruebe la reforma”.

De acuerdo con la cartera, “esta afirmación es falsa” y, para mostrar su argumento, transcribieron el fragmento de la declaración que está circulando en redes sociales.

“Si todas las EPS se están quebrando y no pagan porque no tienen reservas, no tienen patrimonio, no tienen capital, no pagan, se quebraron. Entonces nos dicen: “Si ustedes tienen las EPS, ¿Por qué no solucionan el problema?”; ¿Saben por qué tenemos las EPS? Porque las tenemos en cuidados intensivos. Todos liquidaron las EPS. ¿Qué pasó con Saludcoop? ¿A cuántos de los hospitales que están aquí no les debe o les quedó debiendo? ¡A todos! Quebremos entonces y declaremos la liquidación de las EPS actuales que deben $ 30 billones, dicen. ¿Y qué pasa si las liquidamos? ¡Pues que no tienen con que responder! Y al no tener con que responder se quiebran todos los hospitales”.

Además de la transcripción, la cartera aseguró que cuando Jaramillo se refería “a las EPS en cuidados intensivos”, se estaba haciendo referencia a aquellas entidades que actualmente están intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

La entidad finalizó aclarando que “el ministro no afirmó que esta intervención a las EPS obedezca a una estrategia para impulsar la reforma a la salud en el Congreso de la República”.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺