Minsalud se pronuncia sobre denuncia de corrupción que involucra a funcionarios

En la mañana de este jueves (20 de abril), el Representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, Andrés Forero, señaló a través de su cuenta de Twitter que existe una “grave denuncia” en contra de Johanna Marcela Barbosa, directora de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, y Yesid Gutiérrez, funcionario de la misma entidad. (Puede leer: Esta es la “nueva” ponencia de la reforma a la salud)

En una carta que difundió Forero y que estaba dirigida al viceministro de Salud, Jaime Hernán Urrego, se denunciaba que Barbosa y Gutiérrez buscaban “beneficios particulares y negocian comisiones con los proveedores de medicamentos de interés público, insecticidas, plaguicidas e insumos entre otros”.

Otro de los apartes de la carta enviada —según dice el mismo escrito— por empresarios presenta una captura de pantalla en la que, según denuncian, Reyes estaría negociando el porcentaje de un contrato“por las gestiones internas en el Minsalud para la adjudicación”. Los autores de la carta, de los cuales solo se conoce un nombre, señalan que tendrían más pruebas al respecto. (Le puede interesar: No ha habido casos de gripe aviar en granjas comerciales de aves en Colombia: ICA)

Ante esta denuncia, el Representante Forero expresó que le parecía increíble que ni el viceministro Urrego, ni la Oficina de Control Interno del ministerio, hubiesen remitido el caso a la Fiscalía General de la Nación.

La cartera le respondió a Forero que “de la lectura de los presuntos hechos expuestos en el escrito de queja, no es posible determinar que estemos frente a la configuración de un delito, por lo cual, no es procedente poner en conocimiento de la Fiscalía (...) el escrito de queja con incidencia por el momento solamente disciplinaria”, según se observa en una foto compartida por el mismo Representante. (También puede leer: Unicef: en los últimos tres años, 67 millones de niños no fueron vacunados)

En horas de la tarde, el ministerio de Salud comunicó que, a inicios de marzo, cuando fue recibida la “comunicación anónima” la Oficina de Control Interno Disciplinario inició la “actuación administrativa correspondiente en el marco de lo dispuesto en el Código General Disciplinario en concordancia con el principio del debido proceso, en su interés de arrojar claridad sobre la transparencia de sus actuaciones y la veracidad de la información recibida”.