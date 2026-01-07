Logo El Espectador
Salud
El debate en los consultorios por una nueva orden de Minsalud que impacta los medicamentos

Con la idea de tener un mayor control en las prescripciones, una circular del Minsalud obligará a los médicos a usar una plataforma donde deben detallar todos los medicamentos que receten a sus pacientes. Pero, para algunos, la medida duplicará trámites, recortará el tiempo de consulta y profundizará la burocratización.

Juan Diego Quiceno
07 de enero de 2026 - 01:00 a. m.
El Ministerio de Salud defiende la medida con un argumento fundamental: tener mayor control.
Foto: Cortesía Asocoldro

Una medida que el Ministerio de Salud tomó en los últimos días de 2025 tiene inquietos a los médicos de Colombia. Para explicarlo, uno de ellos pone el siguiente ejemplo: un día, recibe a un paciente en su consultorio por cita general. Tiene 15 minutos para hacerle las preguntas de rutina y revisarlo, dependiendo de sus antecedentes y motivos de consulta. Después, decide recetar unos medicamentos.

Hasta hace poco, para la gran mayoría de los casos, bastaba con una fórmula rápida y su constancia en el sistema del hospital o la clínica o la...

Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
