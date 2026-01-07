El debate en los consultorios por una nueva orden de Minsalud que impacta los medicamentos

El Ministerio de Salud defiende la medida con un argumento fundamental: tener mayor control. Foto: Cortesía Asocoldro

Una medida que el Ministerio de Salud tomó en los últimos días de 2025 tiene inquietos a los médicos de Colombia. Para explicarlo, uno de ellos pone el siguiente ejemplo: un día, recibe a un paciente en su consultorio por cita general. Tiene 15 minutos para hacerle las preguntas de rutina y revisarlo, dependiendo de sus antecedentes y motivos de consulta. Después, decide recetar unos medicamentos.

Hasta hace poco, para la gran mayoría de los casos, bastaba con una fórmula rápida y su constancia en el sistema del hospital o la clínica o la...