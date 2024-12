Muestras de gripe aviar de un paciente muy enfermo en EE. UU. revela cambios en el virus

En general, los CDC consideran que el riesgo para el público en general asociado con el brote actual de influenza aviar A(H5N1) en los EE. UU. no ha cambiado y sigue siendo bajo. /Getty Foto: Getty Images/Science Photo Libra - KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han secuenciado el virus de la gripe aviar H5N1 en varias muestras tomadas de un paciente en Luisiana, quien desarrolló una enfermedad grave tras contraer el virus. La gripe aviar H5N1, que afecta a aves silvestres en todo el mundo, está provocado brotes en aves de corral y ganado lechero en EE. UU. nunca antes vistas, además de algunos casos entre trabajadores de la industria avícola y lechera de ese país que tiene en alerta a los científicos.

Aunque el riesgo para la salud humana se considera bajo por ahora, los CDC están monitoreando de cerca la situación y colaborando con las autoridades estatales para hacer un seguimiento de las personas expuestas a animales. Recientemente, los CDC presentaron los resultados de su análisis, proporcionando hallazgos importantes para entender mejor el comportamiento del virus y su posible impacto en una pandemia.

Las muestras analizadas por los CDC fueron recolectadas mientras el paciente estaba hospitalizado con una infección respiratoria grave. Dichas muestras consistieron en un hisopado nasofaríngeo, que se toma de la parte posterior de la nariz y la garganta, y un hisopado combinado de la nariz y la garganta.

Los investigadores encontraron que los virus de la gripe aviar A(H5N1) en las muestras del paciente de Luisiana son muy similares a los virus detectados en aves silvestres y aves de corral de la misma área. Sin embargo, dicen las autoridades, hubo pequeñas diferencias en las muestras del paciente. Se encontraron cambios en los aminoácidos de una parte del virus, que son bastante raros en los seres humanos, pero que se han observado en otros casos graves de A(H5N1) en el pasado. Estos cambios podrían ayudar al virus a unirse más fácilmente a las células del tracto respiratorio superior en los humanos.

Sin embargo, los investigadores resaltan que estos cambios detectados no son comunes y podrían haberse desarrollado mientras el virus se multiplicaba dentro del cuerpo del paciente y no al comienzo de la infección, lo que es un aspecto muy importante a considerar. “Aunque es preocupante y sirve de recordatorio de que los virus A(H5N1) pueden desarrollar cambios durante el curso clínico de una infección humana, estos cambios serían más preocupantes si se encontraran en huéspedes animales o en las primeras etapas de la infección (por ejemplo, a los pocos días de la aparición de los síntomas), cuando es más probable que faciliten la propagación a contactos cercanos”, se puede leer en la investigación.

No se ha observado que el virus se haya transmitido de este paciente a otros. “El Departamento de Salud Pública de Luisiana y los CDC están colaborando para generar datos de secuencias adicionales a partir de muestras secuenciales de pacientes para facilitar un análisis genético y virológico adicional”, dicen los CDC.

Al analizar las secuencias genéticas del virus en el paciente de Luisiana, no se encontraron ciertos cambios en los genes del virus que se asocian con su capacidad para adaptarse a los mamíferos, como los humanos. En particular, el cambio llamado “PB2 E627K”, que es uno de los más estudiados en la adaptación de los virus de la gripe a los mamíferos, no estaba presente. Además, tampoco se encontraron otros cambios similares en los genes que son responsables de la reproducción del virus (los llamados genes de la polimerasa), que también podrían indicar una mayor capacidad del virus para infectar a los mamíferos. Finalmente, dicen los investigadores, tampoco hubo evidencia de cambios “de baja frecuencia” en lugares críticos del virus que pudieran hacer que el virus sea más peligroso o más fácilmente transmisible entre los humanos.

Es decir, aunque el virus A(H5N1) está presente en este paciente, no parece haber experimentado cambios importantes que lo hagan más adecuado para propagarse entre los humanos. Los CDC consideran que el riesgo para el público en general asociado con el brote actual de influenza aviar A(H5N1) en los EE. UU. no ha cambiado y sigue siendo bajo. La detección de un caso humano grave con cambios genéticos en una muestra clínica subraya para la entidad, sin embargo, la importancia de la vigilancia genómica continua en personas y animales, la contención de los brotes de influenza aviar A(H5) en el ganado lechero y las aves de corral, y las medidas de prevención entre las personas expuestas a animales o entornos infectados.

