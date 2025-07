Nacimientos en Colombia cayeron más del 13 % en 2024, según el DANE

Bebé nació con cola de 6 centímetros de largo. El caso se conoció en México Foto: Getty Images

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) reveló este jueves las cifras más recientes sobre la evolución del número de nacimientos y las tasas de fecundidad en Colombia.

Como explica la directora del DANE, Piedad Urdinola, el “descenso de las tasas de fecundidad es indiscutible y es un proceso que se profundizó después del 2020, con la pandemia”.

Según reveló Urdinola, cifras preliminares de 2024, indican que Colombia tiene unas de las tasas de fecundidad más bajas de la región, con un registro de 1,1 hijos por mujer. Esta cifra es menor a las registradas en México y Brasil, que presentan tendencias similares.

El DANE encontró que entre 2015 y 2019, el número de nacimientos se mantuvo relativamente estable. Sin embargo, desde el año 2022, se observa una caída más marcada. En el año 2024 (parcial) se presenta la mayor reducción, con una disminución de 13,7 % con respecto a 2023.

“Cuando revisamos dónde están cayendo los nacimientos, nos encontramos que esto está ocurriendo en todos los departamentos del país. Antes esto se daba principalmente en zonas urbanas y en el centro del país, pero en los últimos años desapareció esta diferenciación de periferia-centro”, explica Urdinola

De esta manera, entre los años 2023 y 2024, todos los departamentos presentan disminución en el número de nacimientos, siendo Vichada (-27,0%), Vaupés (-23,5%) y Magdalena (-20,2%) lo que tiene las mayores tasas de disminución. Bogotá, por su parte, fue, en 2024, la entidad territorial con la menor tasa de fecundidad con 0.8.

Al revisar las edades en las mujeres que están teniendo hijos se detectó un descenso generalizado en todos los grupos de edad, en particular entre los 15 y 19 años.

“Lamentablemente, seguimos reportando embarazos entre los 10 y 14 años de edad, con valores superiores a 0. Las tendencias nos muestran también un envejecimiento de las edades de maternidad, con un aumento de la fecundidad en grupos de edad más avanzada”, indicó Urdiola.

La situación en el mundo

En conjunto con el DANE, también se dio a conocer el más reciente informe mundial sobre el estado de la población de las Naciones Unidas (ONU). Se trata del primer informe de la ONU que indaga sobre el descenso de la fecundidad en el mundo.

“Recientemente, llegamos a la cifra de más de 8.000 millones de personas en el mundo y en pocos años vamos a llegar al mayor pico de la población. Luego de esto, va a llegar un proceso de declive a nivel mundial”, explica Luis Mora, representante residente UNFPA Colombia.

De acuerdo con Mora, las cifras de fecundidad vienen disminuyendo drásticamente en hace varias décadas. Mientras que para 1950, la tasa de fecundidad era de más de 5 hijos por mujer, para 2025 es de 2,24 hijos y para 2050 se espera que esta sea de 2,1 por mujer, en lo que se conoce como la “tasa de remplazo”.

En general, de acuerdo con el informe de la UNFPA, las tendencias de población en el mundo están marcadas por una diversidad demográfica. En particular, son ocho los países los que lideran el crecimiento demográfico en el mundo, ubicados principalmente en Asia y África Subsahariana.

“El resto de los países se encuentra en estancamiento o retroceso. Esto se ve reflejado en la cifra de que 1 de cada 4 habitantes del planeta vive en un país en el que la fecundidad está estancada”, precisa Mora, de la UNFPA.

“Estos procesos van a resultar en sociedades que nunca antes habíamos visto, con un porcentaje más pequeño de población joven. Esto es un escenario desconocido, y hay que preguntarse por qué hemos llegado a esta situación”, sostiene Mora.

¿Por qué la gente no está teniendo hijos e hijas?

Para responder a esta pregunta, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) realizó un sondeo mundial para recopilar las razones por las que los ciudadanos no están teniendo hijos. Además, analizó situaciones institucionales y sociales que también estarían afectando la tasas de fecundidad.

El informe encontró que el 40 % de las personas que quieren tener más hijos, no lo hacen por razones económicas, inseguridad laboral, costo de vivienda y, entre otros, falta de esperanza. En particular, las encuestas indican que una de cada cinco personas no tiene hijos al no tener confianza suficiente en el mundo para traerlo al mundo.

“Otros hallazgos muestran que el 10 % no ha encontrado la persona con la cual llevar a cabo este proyecto de vida. Además, también surge el tema de la soledad, con un incremento, en particular en países de la Unión Europea, de hogares unifamiliares sin hijos”, explica Mora, de la UNFPA.

Por su parte, para la UNFPA el descenso en la natalidad también viene acompañado por obstáculos en los derechos sexuales y reproductivos. De acuerdos con estos sondeos, el 25 % de las mujeres en el mundo no pueden tomar decisiones propias sobre su salud reproductiva. Además, 10 % no está en posición de recurrir a métodos anticonceptivos.

Un cambio de perspectiva

Precisamente, uno de los objetivos de la presentación del informe es alejarse del foco alarmista o catastrofistas de los recientes reportes de descenso de natalidad y poner de centro lo que está impidiendo a las personas tener hijos.

“En muchas ocasiones, el propósito de estos mensajes apocalípticos es que se cuelen mensajes antiderechos. No podemos dar ninguna garantía por descontada y esto tiene que ser una reflexión sobre qué está incidiendo en la disminución de la fecundidad. No se trata de una crisis, sino un cambio de paradigma”, sostiene el vicecanciller, Mauricio Jaramillo Jassir.

En esta misma línea, desde la agencia de las Naciones Unidas se propone avanzar hacia mejores políticas de salud sexual y reproductiva, así como asegurar las condiciones económicas y sociales para que las personas que quieran tener hijos no tengan obstáculos en sus decisiones de vida.

