Tasas de fecundidad siguen en descenso en Colombia, pero esta es solo una parte de la historia

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló el más reciente informe sobre los nacimientos y decesos en Colombia. Estos son los detalles. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dio a conocer que, con 453.901 nacimientos, 2024 fue el año de la última década en el que menos niñas y niños nacieron en Colombia. Se trata de una reducción del 12 % en comparación al año anterior.

En lo que va de 2025, estas tendencias parecen estar manteniendose, pues se han registrado 243.870 nacimientos, lo que representó una caída del 6,6 % frente al mismo periodo de 2024.

Estas son algunas de las conclusiones del más reciente informe sobre las tendencias de nacimientos y decesos, ‘Estadísticas Vitales’ en Colombia que fue presentado este jueves 25 de septiembre por el DANE.

En términos de la mortalidad de los colombianos, el informe revela que el infarto agudo de miocardio (con 42.142 casos en 2024 y 25.246 en lo que va de este año) sigue siendo la principal causa de muerte en el país. A este le siguen la EPOC, las agresiones con arma de fuego, las neumonías y la diabetes tipo 2.

“Las muertes por trastornos mentales y del comportamiento pasaron de una tasa de 0,8 en 2008 a 12,5 en 2024, un incremento de 11,7 puntos de la tasa en 16 años”, resaltó el DANE.

La entidad destacó, en esta misma línea, que en 2024 las defunciones aumentaron en 2,7 % frente a lo registrado el año anterior a este. En contraste, “la mortalidad materna temprana alcanzó en 2024 su nivel más bajo desde 2008, con 208 casos y una razón de 45,8 por cada 100.000 nacidos vivos”, explica el DANE, en el informe.

Así está evolucionado la fecundidad en Colombia

Uno de los principales puntos sobre los que aporta pistas el informe la evolución de la natalidad, que ha venido en descenso continuo en la última década, como puede ver en la siguiente gráfica.

Según explica el DANE, en 2024 la tasa de fecundidad fue de 1,1 hijos por mujeres, “por debajo del nivel de reemplazo población, que es de 2,2 hijos por mujer. La mayor reducción de esta tasa en 2024 fue mujeres de 20 a 24 años.

Pero, ¿deben preocuparnos estas cifras? Según le respondió Piedad Urdinola Contreras, directora del DANE, a este diario, “la reducción en la fecundidad no debe verse como un problema en sí mismo, sino como un reflejo de mayores avances en acceso a salud, educación y autonomía reproductiva. Es cierto que plantea retos a futuro, porque Colombia tendrá una población más envejecida, pero no se trata de pedir que las mujeres tengan más hijos, sino de acompañar este cambio con políticas que fortalezcan la protección social y reconozcan las nuevas realidades familiares del país”.

En contraste, existen aún departamentos en los que la tasa global de fecundidad esta por encima del promedio nacional, entre estos están: Vaupés (2,0), La Guajira (1,9), Guainía (1,6) y Guaviare (1,5)

En el año 2024, 15 departamentos del país registran una tasa global de fecundidad por encima de la tasa global de fecundidad nacional (1,1 hijos promedio por mujer). reportan las tasas más elevadas.

Por su parte, la entidad aclaró que esta tendencia se está observando “tanto en las áreas urbanas como rurales se presentan descensos en las tasas globales de fecundidad. Comparando los años 2020 con 2024 la caída a nivel urbano corresponde a 0,5 hijos promedio, mientras a nivel rural la caída es de 0,4 hijos promedio. A nivel rural, el departamento con la mayor disminución en la tasa global es Vaupés con una disminución de 0,9 hijos promedio”. Estas tendencias, según la entidad, también se están registrando en comunidades indígenas y afrocolombianas.

Puede consultar acá el informe completo.

¿Por qué la gente está teniendo menos hijos?

Un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, presentado en julio de 2025, da algunas claves sobre este fenómeno. En particular, se realizó un sondeo mundial para recopilar las razones por las que los ciudadanos no están teniendo hijos. Además, se analizó situaciones institucionales y sociales que también estarían afectando las tasas de fecundidad.

El informe encontró que el 40 % de las personas que quieren tener más hijos, no lo hacen por razones económicas, inseguridad laboral, costo de vivienda y, entre otros, falta de esperanza. En particular, las encuestas indican que una de cada cinco personas no tiene hijos al no tener confianza suficiente en el mundo para traerlo al mundo.

“Otros hallazgos muestran que el 10 % no ha encontrado la persona con la cual llevar a cabo este proyecto de vida. Además, también surge el tema de la soledad, con un incremento, en particular en países de la Unión Europea, de hogares unifamiliares sin hijos”, explica Luis Mora, representante residente UNFPA Colombia, de la UNFPA.

Por su parte, para la UNFPA el descenso en la natalidad también viene acompañado por obstáculos en los derechos sexuales y reproductivos. De acuerdo con estos sondeos, el 25 % de las mujeres en el mundo no pueden tomar decisiones propias sobre su salud reproductiva. Además, 10 % no está en posición de recurrir a métodos anticonceptivos.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺