“Nadie puede decir que se le va a acabar la plata en septiembre”: Minsalud a EPS

El Ministerio de Salud respondió oficialmente esta mañana la carta que tres grandes EPS (Sura, Compensar y Sanitas) enviaron hace unos días alertando de una supuesta crisis de sostenibilidad del sistema. En rueda de prensa, en el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo señaló que no existe tal crisis, que las deudas de las que hablan las EPS “no aparecen” y que el Gobierno ha cumplido con todos los compromisos financieros.

Hay que recordar que las alertas sobre un desfinanciamiento del sistema no son nuevas y se centran en tres elementos: insuficiencia de la UPC, presupuestos máximos y deudas y pagos pendientes de otros años (incluso de la pandemia de covid-19). Las EPS señalan que solo en estos últimos dos ítems (deudas pendientes y presupuestos máximos) les deben alrededor de 5 billones de pesos, como explicamos aquí.

Jaramillo defendió primero el cálculo de la UPC (el valor que paga el Estado por cada colombiano para cubrir su salud), que las EPS (y otros actores) han dicho es insuficiente. El ministro explicó que ese cálculo se hace con base en información suministrada por las propias EPS. “Eso se pasa por unos 250 filtros. Estos costos y gastos están certificados por el revisor fiscal de cada una de esas empresas. Hemos pedido, entonces, iniciar unas auditorías para revisar los gastos que están haciendo y reportando las EPS”, dijo Jaramillo.

La UPC continuó, se ajusta por inflación proyectada, servicios incurridos, pero no facturados, cambio poblacional y también, diferencialmente para los regímenes contributivo y subsidiado. El ministro defendió el incremento de la UPC que el Gobierno anunció en diciembre pasado (y que fue de poco más del 16%).

“Ese aumento es más que la inflación que reportó el país. Le estamos dando más plata a las EPS. No hay evidencia para decir que esos cálculos para 2023 resultan insuficientes, ocho meses después. Nadie puede decir que se le va a acabar la plata en septiembre, nadie”, concluyó Jaramillo. La semana pasada el ministro se reunió con ACEMI (el gremio de las EPS del régimen contributivo más importante del país) y se reunirá Gestarsalud (gremio de las entidades del subsidiado) para presentar estas cifras y responder a sus críticas.

“No hay deudas en lo que representa el 96% del presupuesto que es la UPC”, dijo Jaramillo, “una plata que se paga por anticipado. Ojalá le pagaran también así a las IPS”. Pese a esa defensa, el ministro señaló que llegó a un acuerdo con las EPS para revisar los cálculos de la UPC. “Incluso eso nos sirve para comenzar a pensar el aumento de 2024″, dijo Jaramillo. Vesga, de ACEMI, había explicado en este periódico que iban a proponer ajustar ese cálculo con variables más dinámicas “que permitan ir reconociendo los cambios que se van dando en el gasto. Esos cambios en el gasto suceden porque la población se enferma más o la población demanda más servicios, o por otras causales como las que estamos viviendo hoy”, dijo Vesga.

Es decir, entonces, y tal como lo pedían las EPS, el Ministerio accedió a revisar si los cálculos que se están haciendo para el incremento de la UPC son suficientes o no. “Aquí hay un gobierno dispuesto al diálogo y al entendimiento”, señaló también Jaramillo, que reiteró que en la reforma a la salud, que se comienza a discutir de nuevo en el Congreso la próxima semana, las EPS “no se acaban”. Aunque sí cambian muchas de sus funciones más importantes, que pasan a ser responsabilidad de otras entidades del Estado como la Adres. “Si llegamos a concluir que todo este dinero no alcanza (después de revisar el cálculo de la UPC), si eso no alcanza, tiene que haber un compromiso de todos los colombianos de decir que tenemos que buscar nuevos recursos. Y esos recursos están sobre la base de nuevos impuestos, no hay más”.

El ministro también señaló que antes de que finalice agosto se girarán los recursos de presupuestos máximos de julio y agosto, que las EPS habían reclamado por su demora. Ana María Vesga, directora de ACEMI, había señalado en El Espectador que desde julio las EPS no tienen más dinero para pagar por las prestaciones y servicios que no están en el PBS. Ahora, hay unas deudas que vienen de anteriores administraciones, dice el Ministerio, que se estiman en alrededor de 2.5 billones. “Tenemos la obligación como Estado colombiano de pagar eso y vamos a hacerlo”, prometió el ministro de salud.